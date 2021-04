Un SMS truffa DHL, o quantomeno legato apparentemente al noto corriere, continua a farsi strada qui in Italia, considerando il fatto che l’ormai famoso testo contenente la frase “il tuo pacco sta arrivando” risulta troppo diffuso nel nostro Paese. Non è un caso che, dopo il nostro primo articolo pubblicato ad inizio settimana, sui social si trovi spesso e volentieri la domanda: “Cosa rischio se ho cliccato?“. Sto parlando, in sostanza, delle conseguenze per tutti quelli che sono stati ingannati dal messaggio in questione, selezionando il link annesso.

Cosa rischio se ho cliccato il link dell’SMS truffa DHL con “il tuo pacco sta arrivando”

Dunque, senza girarci troppo intorno, anche perché il messaggio continua ad arrivare a tanti italiani, cerchiamo di capire insieme “cosa rischio se ho cliccato il link”. In riferimento al collegamento ipertestuale che si trova nel tanto discusso SMS truffa DHL. Dai primi studi di settore, ad esempio, emerge che rischiate seriamente di esporre la vostra rubrica a terzi, il che spiega anche il fatto che il testo continui ad essere diffuso. Tali soggetti, poi, potrebbero inviare SMS arbitrari, oltre a disabilitare Google Play Protect.

Ancora, chi casca nella storia dell’SMS truffa DHL, con il messaggio “il tuo pacco sta arrivando”, potrebbe esporre anche i propri SMS, fino ad attivare servizi extra non desiderati, come la deviazione di chiamata. Pare addirittura che questa nuova minaccia possa portare i suddetti soggetti a disinstallare un’app che avevate scaricato in precedenza. Dunque, non mancano certo le insidie.

Del resto, la stessa azienda ha cercato di mettere in guardia gli utenti, non avendo ovviamente alcuna responsabilità per quanto avvenuto di recente. Trovate all’interno del sito ufficiale una pagina apposita con l’avvertimento in questione. In attesa di disposizioni dalla Polizia Postale, ora quantomeno possiamo rispondere alla domanda “cosa rischio se ho cliccato”, in riferimento all’aver selezionato il link con SMS truffa DHL “il tuo pacco sta arrivando”.