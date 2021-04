Occorre fare davvero molta attenzione, in queste ore, a proposito di un SMS che contiene il testo “il tuo pacco sta arrivando“. Si tratta a tutti gli effetti di una bufala, che in questo caso assume però le connotazioni di una truffa. Un po’ come avvenuto alcuni giorni fa a proposito del fantomatico anniversario Amazon, che io stesso ho ripreso dopo le segnalazioni di tanti utenti sul web, bisogna tenere gli occhi aperti ed evitare nel modo più assoluto di selezionare il link posizionato dagli hacker all’interno del messaggio in questione.

Come riconoscere l’SMS truffa con “il tuo pacco sta arrivando”

Scendendo maggiormente in dettagli, il nuovo SMS pronto ad assicurarci che “il tuo pacco sta arrivando”, si presenta più o meno come potete osservare nell’immagine riportata nostro articolo odierno. Inutile dire che gli utenti di recente impegnati in un acquisto online potrebbero essere più esposti rispetto ad altri, in quanto potrebbero avere la sensazione che la comunicazione del corriere sia autentica. Allo stesso tempo, chi ha minore dimestichezza con queste dinamiche, potrebbe essere attratto dal link, selezionandolo ed esponendosi alla truffa.

Come riportato da siti come Bufale e Geekissimo, che hanno evidenziato l’ampia diffusione della truffa, all’interno di queste pagine vengono richiesti dati sensibili degli utenti e magari quelli della carta di credito. La scusa è sempre la solita, in quanto alla vittima viene annunciato che per ritirare un prodotto sia necessario versare una cifra minima e simbolica. Tuttavia, è proprio in quell’istante che consegnerete a soggetti terzi le vostre credenziali. Ecco perché bisogna fare attenzione al nuovo SMS con “il tuo pacco sta arrivando”.

Anche stamane, non a caso, su Facebook si rincorrono le segnalazioni di utenti ai quali è arrivato il suddetto messaggio. Persino ad una persona a me vicina. Questo fa capire quanto sia diffuso l’SMS con il testo “Il tuo pacco sta arrivando” oggi 12 aprile.