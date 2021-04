Quello che verrà lanciato sul mercato nel corso del 2022, a quanto pare, sarà un iPhone 14 totalmente concentrato sullo sviluppo della fotocamera. Le indiscrezioni che circolano oggi 14 aprile, infatti, consentono di chiudere il cerchio rispetto ad alcune previsioni che abbiamo preso in esame nei giorni scorsi e che, a conti fatti, evidenziano una chiara volontà di Apple. Del resto, ormai è risaputo che la battaglia tra i vari produttori di smartphone di fascia alta nei prossimi anni si concentrerà per forza di cose in questo particolare contesto.

Quali saranno i punti di forza della fotocamera con l’iPhone 14 nel 2022

A tal proposito, è molto interessante prendere in considerazione quanto riportato nelle ultime ore da MacRumors, che dal canto suo cita le previsioni di Kuo. Il noto analista, infatti, ci dice che con l’iPhone 14 del 2022 andremo incontro effettivamente ad una svolta per chi vuole qualcosa di più da Apple e dalle lenti utilizzate dal colosso di Cupertino. A tal proposito, occorre partire dal presupposto che la linea con ogni probabilità sarà composta da due dispositivi da 6,1 pollici e due da 6,7 ​​pollici. In questo modo, assisteremo alla rinuncia del cosiddetto iPhone mini da 5,4 pollici.

Secondo lo studioso, i prossimi iPhone 14 in arrivo nel 2022 dovrebbero supportare simultaneamente una fotocamera da 48 MP e la lente da 12 MP. Con questi presupposti, a suo modo di vedere è quasi scontato che gli stessi device di fascia alta in arrivo il prossimo anno siano in grado di registrare video 8K. Insomma, così facendo agli utenti verrà regalata un’esperienza del tutto simile a quella che possiamo vivere attraverso una tv. Dettaglio non di poco conto per chi ci tiene al comparto fotografico.

A chiudere il cerchio coi prossimi iPhone 13, a detta di Kuo dovremmo vedere Apple in grado di adottare un teleobiettivo periscopio nel 2023, insieme al Face ID sotto il display. Insomma, ci sono realmente grandi novità all’orizzonte, secondo quanto raccolto oggi 14 aprile qui in Italia.