C’è una storia Instagram che può far crashare i vostri iPhone: la responsabilità è da ricercare in una carattere arabo, incastonato in una frase che invoglia l’utente a guardare la storia seguente. Nel giro di qualche secondo, il melafonino prenderà a bloccarsi senza più poter essere utilizzato. Non serve aspettare che il blocco passi da sé: occorre procedere al riavvio forzato, e provvedere a chiudere Instagram dal multitasking per evitare che la cosa possa poi ripetersi (attendere non è la soluzione, rischiereste solo di perdere tempo inutilmente).

@/pgtalal's Instagram story highlight freezes up Instagram and then your phone! Here's why 👇🏻 — Ananay (@ananayarora) May 1, 2021

Diffidate anche dai link inoltrati tramite messaggio privato: se la sorgente della storia è ‘pgtalal‘, correte a gambe levate (sempre che non abbiate uno smartphone con sistema operativo Android, visto che l’OS mobile di Google non soffre di questa vulnerabilità). Il problema, analizzati da diversi esperti, sembra verificarsi tra l’app di Instagram e iOS. Il device non viene preso d’assalto dagli hacker (nel senso che i dati non vengono sottratti in alcun modo), ed i danni non sono permanenti. Chi finisce vittima di questo scherzo non subirà ripercussioni (non c’è di che preoccuparsi in questo senso, ve lo possiamo assicurare), ma solo il fastidio di dover riavviare forzatamente il proprio iPhone (facendo poi attenzione a chiudere l’app di Instagram dalla pagina del multitasking al primo riavvio), cosa comunque non da poco, con cui immaginiamo preferireste non avere a che fare.

La storia in questione è in giro da pochi giorni: la mela morsicata sta tenendo d’occhio la situazione per poi intervenire a tempo debito con un apposito fix (non si possono certamente lasciare i dispositivi in balia di un simile scherzetto, seppur innocuo). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.