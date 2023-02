Avete un iPhone e stavate pensando di arricchirlo o potenziarlo? Ecco la guida ai 5 migliori accessori per iPhone che potrebbero fare al vostro caso, qualcuno più economico, altri, invece, un po’ più costosi, ma altamente efficienti nel loro operato.

doeboe Phone Card Holder

Parliamo di un porta carte ultra-sottile e resistente, utile per contenere 1 o 2 carte di credito. L’accessorio presenta un super adesivo riutilizzabile che garantisce al prodotto di attaccarsi saldamente sul retro della custodia del dispositivo su cui viene collocato. Il porta carte è compatibile con svariati modelli di iPhone, tra cui gli ultimi iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max. Il prezzo è di 9,99 euro.

HAISSKY Fascia da Braccio Portacellulare

La fascia da braccio è l’ideale per chi è solito fare lunghe passeggiate o passare delle ore in palestra per il fitness in quanto dotata anche di una pratica tasca con cerniera per le cuffie AirPods, le chiavi dell’auto o per altri oggetti preziosi da portare sempre con voi. Il filtro di protezione in PVC trasparente HD assicura una certa sensibilità di tocco, potendo così rispondere a chiamate, gestire la vostra playlist o attivare il cronometro senza rimuovere il telefono. Il prezzo è di 14,99 euro.

Mag-Safe Auto 15W Supporto Mag-Safe Auto Compatibile

Il caricabatterie wireless per auto supporto la ricarica rapida a 15W (da 0 al 60% in 30 minuti) ed è compatibile con iPhone 13, 13 Pro, 13 mini, 13 Pro Max, 12, 12 Pro, 12 mini e 12 Pro Max con custodie MagSafe ufficiali. Il supporto cellulare per auto include 8 potenti magneti con attrazione fino a 30 volte superiore rispetto al solito. Il prezzo è di 29,99 euro.

leChivée Caricatore wireless iPhone

Tra i 5 migliori accessori per iPhone non poteva mancare questa pratica stazione di ricarica per tutti i vostri prodotti della mela morsicata (anche Apple Watch e AirPods) ed in grado di mostrarvi anche l’orario in formato digitale (manca la sveglia). Parliamo di un caricabatterie wireless 3 in 1 con protezione da sovracorrente, sovratensione, sovratemperatura e cortocircuito. Il prezzo è di 42,49 euro.

Zhiyun Smooth 5 Stabilizzatore cardanico combinato

Il treppiede stabilizzatore cardanico palmare professionale a 3 assi è l’ideale per chi utilizza il proprio iPhone come strumento multimediale per scattare foto o girare video, anche di una certa rilevanza. La struttura stabile a 3 assi in combinazione con un nuovo algoritmo del motore consente una gamma ed un angolo di ripresa più ampi. La luce di riempimento magnetica da 5500 k può essere installata su entrambi i lati del morsetto del telefono. Il prezzo è di 209 euro.

