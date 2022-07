Apple ha di recente depositato un interessante brevetto presso l’USPTO (US Patent and Trademark Office) che potrebbe consentire ai futuri utenti di iPhone di utilizzare il dispositivo in condizioni di bagnato. Gli smartphone sono progettati e costruiti per resistere a un po’ di umidità, ma, ad ogni modo, la maggior parte di questi tende a rovinarsi a contatto con la pioggia o addirittura sott’acqua. Questo rende difficile per gli utenti utilizzare il dispositivo con le dita bagnate o con un display bagnato.

Così, il nuovo brevetto depositato da Apple suggerisce che i prossimi iPhone potrebbero adattarsi alle condizioni di umidità regolando in modo automatico il display, i pulsanti di controllo e i sensori. I sensori di pressione e umidità aiuteranno il device a rilevare ed eliminare eventuali falsi tocchi che potrebbero essere attivati ​​dal liquido sullo schermo. I controlli sullo schermo verranno identificati e di conseguenza allontanati, andando a modificare le dimensioni o rimuovendoli. Inoltre, il display capacitivo dell’iPhone passerebbe ad uno schermo sensibile alla pressione simile alle tecnologie Force Touch e 3D Touch, non più utilizzate dal colosso di Cupertino. Ciò significa che un utente dovrà applicare una pressione maggiore rispetto alla soglia prefissata e in base al tipo di evento di umidità.

Il documento di brevetto di Apple mostra l’app della fotocamera dell’iPhone che funziona in modalità asciutta, bagnata o perfino subacquea. A seconda delle modalità, sono apportate modifiche all’interfaccia utente della fotocamera. Nella modalità bagnata, diverse funzioni della fotocamera vengono rimosse in modo automatico dall’interfaccia utente così che non possano essere attivate. Mentre, in modalità subacquea, i pulsanti sono di dimensioni molto grandi e non danno accesso ad altre impostazioni. Lo schermo dei possibili futuri iPhone mostreranno anche la profondità attuale del dispositivo in maniera da mantenerla entro i limiti dell’impermeabilità. Tuttavia, si tratta solo di un brevetto depositato, dunque non è dato per certo che possa diventare realtà.

Continua a leggere su optimagazine.com