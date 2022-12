Gli iPhone più recenti, come iPhone 12 Pro e Pro Max, iPhone 13 Pro e Pro Max e iPhone 14 Pro e Pro Max, vi consentono di misurare istantaneamente l’altezza di qualcuno. Questi dispositivi, infatti, sono dotati di uno scanner LiDAR posto accanto alla fotocamera posteriore che può essere utilizzato per misurare in modo tempestivo l’altezza di una persona andando nell’app di misurazione preinstallata di Apple. Andiamo a scoprire come fare per procedere con la misurazione.

Per misurare l’altezza di una persona, occorre semplicemente aprire l’app Metro, puntate il vostro iPhone verso la persona che desiderate misurare e assicuratevi che sia visibile sullo schermo dalla testa ai piedi. Dopo un breve momento, dovrebbe apparire una linea nella parte superiore della testa della persona con la relativa misura dell’altezza. Potete scegliere di visualizzare la misura in piedi e pollici oppure in centimetri direttamente nell’app andando su ‘Impostazioni’ – ‘Misura’ e poi ‘Unità di misura’. Tuttavia, il software andrà a misurare l’altezza di un uomo o di una donna e anche di un bambino io bambina, rilevando i dati che vanno dal pavimento fino alla sommità della testa, dei capelli o se indossa un cappello. Inoltre, potrete anche misurare in modo automatico l’altezza ad una persona che, ad esempio, si trova seduta sulla sedia.

Il pulsante circolare dell’otturatore, che si trova nell’angolo in basso a destra, vi consentirà di scattare una foto della persona con la sua misurazione dell’altezza e condividerla con chi desiderate. La funzione non è disponibile su iPhone che non dispongono di uno scanner LiDAR. Dunque, tale funzione, è limitata ai nuovi modelli del colosso di Cupertino: ovvero iPad Pro 2020, i nuovi iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max, poi ancora iPhone 13 Pro e Pro Max e iPhone 14 Pro e Pro Max. Voi eravate a conoscenza di tale applicazione?

