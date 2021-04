La cancellazione inattesa di Profiling, dopo dieci stagioni e un’undicesima prima annunciata e poi smentita, ha sorpreso tanto il pubblico quanto i protagonisti, ma il rapporto tra le sue creatrici e l’emittente francese TF1 non si è interrotto.

Le showrunner di Profiling Fanny Robert e Sophie Lebarbier sono di nuovo a lavoro insieme per Vise le Cœur, una serie poliziesca che riunirà Claire Keim e Lannick Gautry, la coppia del film Nome in Codice: Rose del 2012 diretto da Arnauld Mercadier per TF1.

Quella che potrebbe diventare l’erede di Profiling è la storia di una nuova coppia di investigatori. Con Vise le Cœur resta sul genere poliziesco raccontando le indagini di Julia Scola, un coraggioso e rispettato capitano della polizia, e Novak Lisica, un avvocato penalista molto carismatico. I due si erano innamorati, nonostante le differenze caratteriali, quando erano adolescenti, ora invece non si parlano da vent’anni e si sono rifatti una vita uno lontano dall’altra. Quale dramma li ha separati?

La nuova serie delle creatrici di Profiling parte da queste premesse riunendo due personaggi che hanno un passato in comune: quando Novak lascia il suo prestigioso ufficio per diventare commissario e unirsi a Julia nella sua brigata, il destino comune riprende a fare il suo corso. Tra passato e presente, le indagini di Julia e Novak finiscono per affrontare paure ed incubi di bambini e adulti e mostri che non sono solo quelli che comunemente ci si immagina.

La nuova serie scritta è prodotta delle ideatrice di Profiling è attualmente in fase di sviluppo e potrebbe debuttare in Francia nel 2022. Profiling è stata archiviata da TF1 dopo dieci stagioni che hanno visto alternarsi tre diverse protagoniste. Gli interpreti della stagione finale Philippe Bas e Tamara Marthe hanno annunciato il mancato rinnovo della serie lo scorso febbraio. In Italia la programmazione si è conclusa in chiaro su Giallo domenica 4 aprile.