Prosegue Balthazar 4 su Giallo: stasera 27 settembre vanno in onda due nuovi episodi, i penultimi della stagione. Tornano le indagini dell’affascinante medico legale francese, interpretato da Tomer Sisley, in questa nuova stagione affiancato da una nuova partner dopo l’addio dell’attrice Hélène de Fougerolles.

Sette mesi dopo gli eventi della terza stagione, tutto è cambiato. Helen non c’è più. Maya è in prigione e Balthazar non sa cosa fare della sua vita. Tutto cambia quando arriva il capitano Camille Costes: un turbine di energia che costringerà Balthazar ad affrontare i suoi demoni. Perché nulla gli sarà risparmiato. Né la dottoressa Vesinet, catapultata nel suo studio per monitorarlo, né Maya, che lo tortura dalla prigione, né la sua infanzia, che lo tormenta. Balthazar troverà finalmente la pace?

Ecco le anticipazioni di stasera. Si comincia con il 4×05 dal titolo Ultima spiaggia:

Mentre fa di tutto per evitare Olivia Vésinet, Balthazar tiene una lezione al college quando viene preso in ostaggio da uno studente, William che gli fa un’insolita richiesta: deve riaprire il caso del padre. Ha davvero ucciso sua moglie o è stato un errore giudiziario? Balthazar deve assolutamente mantenere il controllo della situazione e fare del suo meglio per comprendere la verità..

A seguire, l’episodio 4×06 intitolato Eros e Thanatos:

Una squadra di documentaristi si unisce all’IML per produrre un reportage, mentre Eddy e Fatim non si parlano più e tra Olivia e Balthazar è guerra. Allo stesso tempo, viene scoperto uno scheletro. Qual è il legame tra la vittima e la spedizione speleologica di due anni fa? Balthazar e Camille si immergeranno nelle profondità dell’animo umano… e non ne usciranno indenni.

Nel cast di Balthazar 4, Tomer Sisley nei panni del Dottor Raphaël Balthazar; Constance Labbé è Camille Costes; Yannig Samot è Jérôme Delgado; Philypa Phoenix è Fatim; Côme Levin è Eddy; Aliocha Itovich è Antoine Bach; Fred Saurel è Margueritte; Leslie Medina è Maya; François Feroleto è Janvier.

L’appuntamento con Balthazar 4 su Giallo è per stasera dalle 21:10.

