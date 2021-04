Ci sono un po’ di segnalazioni dalle 8 circa di oggi 13 aprile, a proposito dello status dei server Fortnite. Questi, infatti, a detta di qualcuno non funzionano e sono offline, ma i numeri non sono tali da indurmi a parlare di un vero e proprio down. Occorre contestualizzare bene la cosa per non fare disinformazione, perché se i server non rispondono questo martedì c’è una ragione ben precisa. In linea con quanto vi abbiamo riportato alcuni mesi fa sul nostro magazine, a proposito del lavoro portato avanti dagli sviluppatori.

Un aggiornamento dietro lo status dei server Fortnite offline il 13 aprile

Provando a ricostruire la situazione, posso confermarvi che ci sia un aggiornamento pronto alla distribuzione su scala globale per lo status dei server Fortnite offline il 13 aprile. I lavori, come accennato in precedenza, sono scattati attorno alle 8 del mattino e lo storico di questo gioco ci dice che non dovrebbero durare più di tre ore. Dunque, a partire dalle 11 ogni momento potrebbe essere quello buono per potersi riconnettere. Inutile dire che i numeri non siano altissimi anche perché a quest’ora si concentra per forza di cose una mole di utenti non molto elevata.

Detto questo, l’aggiornamento che dovremmo toccare con mano in giornata, alla base dello status dei server offline da un paio d’ore a questa parte, dovrebbe contemplare almeno due novità significative. Mi riferisco all’introduzione delle ruote da utilizzare per personalizzare e migliorare i veicoli, senza dimenticare che quella di oggi dovrebbe essere l’occasione giusta per ufficializzare anche l’entrata in scena di un nuovo torneo. Dunque, ci sono diversi elementi da prendere in esame questa mattina.

Dunque, occorre tenere gli occhi aperti nelle prossime ore, sia per quanto riguarda lo status dei server Fortnite offline, sia soprattutto a proposito delle caratteristiche di un aggiornamento a breve disponibile per tutti in Italia.