Spesso in passato analisti ed esperti hanno dato Fortnite e la sua Battaglia Reale sul viale del tramonto. Eppure gli sviluppatori di Epic Games sono sempre riusciti a smentire le previsioni ,e a scongiurare un declino che non vuole proprio bussare alla porta del celebre – e ancora giocatissimo – shooter multiplayer per PC, console e dispositivi mobile. Non solo, addirittura gli ultimi numeri parlano di entrate ancora più alte rispetto a quelle precedenti – già da record -, così come di una community in crescita dopo il lancio della Stagione 4 e della successiva Stagione 5.

Merito di una software house costantemente impegnata per aggiornare il titolo con elementi nuovi e mai visti prima, così come di incredibili collaborazioni – pensiamo a quella con Marvel – e di eventi speciali utili per rinnovare una formula di gioco già collaudata. Non dovrebbe allora stupire che i sempre attivissimi dataminer abbiamo scoperto che Epic Games sia pronta a lanciare un altro evento invernale per Fortnite Capitolo 2. Evento, questo, a quanto pare a tempo, che prende il nome di Winter Trials e il cui mini-sito ufficiale è stato aperto per qualche minuto dalla compagnia americana. Nonostante il portale incriminato non sia più attivo e raggiungibile, i leaker sono comunque riusciti ad estrapolare e poi condividere con il resto dei fan tutta una serie di informazioni – che trovate direttamente nel tweet poco più in basso in questo stesso articolo -, che spaziano dalle regole alle varie ricompense gratuite in programma.

Pare allora che i Fortnite Winter Trials siano una sorta di piccolo campionato tra grossi gruppi di giocatori capitanati dagli streamer più famosi, che possono essere votati dagli utenti tramite il sito ufficiale – fino al prossimo 31 gennaio 2021. Grazie alle competizioni è poi possibile ottenere dei gettoni e con essi procedere allo sblocco di due emote e una copertura per armi e veicoli. Non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali da parte di Epic Games.