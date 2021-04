Per la prima volta dopo 18 stagioni della serie la moglie di Mark Harmon Pam Dawber ha fatto il suo debutto in NCIS, il procedural interpretato e prodotto da suo marito: una reunion sullo schermo, quella tra i due coniugi e genitori di due figli, auspicata a più riprese dal pubblico in questi anni, soprattutto dopo che anche il primogenito della coppia Sean Thomas ha preso parte alla serie interpretando il personaggio di suo padre da giovane.

Protagonista femminile di Mork & Mindy, storica serie in onda su ABC dal 1978 al 1982, e di decine di film tv, la moglie di Mark Harmon è decisamente abituata al piccolo schermo, ma finora aveva evitato accuratamente gli inviti della produzione di NCIS a unirsi al cast per un piccolo ruolo al fianco del marito, interprete del protagonista Gibbs. L’ultima proposta in ordine di tempo, però, ha trovato Pam Dawber entusiasta all’idea di interpretare un personaggio per un arco limitato di episodi, a partire dal dodicesimo della stagione in corso (appena sbarcata su Rai2 in prima visione in chiaro).

Intervistata da Entertainment Weekly, la moglie di Mark Harmon ha spiegato di aver posto una condizione ben precisa agli sceneggiatori prima di accettare la loro proposta. Ovvero, non avrebbe interpretato un personaggio coinvolto in una storia d’amore con suo marito: “Ho parlato con gli scrittori e i produttori prima di firmare e ho detto, ‘Se questo è un interesse romantico, non sono interessata‘“. Pam Dawber ha anche spiegato perché ha deciso di prendere parte alla serie solo ora, nonostante i produttori glielo abbiano chiesto diverse volte negli anni, con proposte che finora aveva sempre rifiutato senza troppi problemi.

Lo spettacolo va avanti da cento anni e sono venuti da me un po’ di volte. Io semplicemente non volevo farlo o non apprezzavo quello che volevano che facessi. Oppure era sotto Natale e rispondevo: ‘Non posso farlo. Ho i miei genitori venire in città. Semplicemente non mi interessava inseguire il business. A questa età, è così che fai. Dovresti fare quello che vuoi davvero.

La moglie di Mark Harmon Pam Dawber in NCIS 18×12

La svolta è arrivata con la stagione 18 NCIS, quando finalmente alla moglie di Mark Harmon hanno proposto di interpretare un ruolo che l’ha spinta a dire sì, quello della giornalista Marcie che collabora con Gibbs in un momento di difficoltà dopo la sua sospensione dal team dell’NCIS. A quanto pare Harmon non ha avuto alcun ruolo nella proposta, che semplicemente si è rivelata convincente. L’arco narrativo del personaggio è iniziato con l’episodio 12 della diciottesima stagione, ma la Dawber apparirà ancora in altri 3 prima del finale.

Immagino che avessero creato questo personaggio Marcie. Mark non me ne ha parlato. All’improvviso ho ricevuto un’e-mail dal mio agente e ho pensato, ‘Oh, povero Harry, mio ​​povero agente, ci risiamo. Gli ho detto: ‘Lo rifiuterò’. E lui: ‘Beh, potresti voler leggere questo’. Immagino che stessero facendo i nomi di chi avrebbero potuto coinvolgere e Mark ha detto: ‘Dovresti parlare con mia moglie di questo personaggio.’ Il personaggio è davvero buono. Mi sono semplicemente innamorata di quello che hanno scritto. E poi ho avuto l’ansia del tipo, ‘Oh mio Dio, lo farò davvero?’.

NCIS 18 è in onda in Italia ogni venerdì su Rai2 in prima serata insieme alla nuova serie Clarice: gli episodi in cui compare la moglie di Mark Harmon con tutta probabilità andranno in onda nella seconda parte di stagione il prossimo autunno.