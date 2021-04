C’è una notizia clou per i fan di Apple in rilascio in questi minuti e che potrebbe avere a che fare con l’uscita di iOS 14.5 attesa oramai da settimane da tutti i possessori di iPhone. Fra una manciata di giorni è stato programmato un nuovo evento per l’azienda di proprietà di Tim Cook e l’occasione potrebbe essere ghiotta anche per il prossimo lancio software. La soffiata è pervenuta direttamente dall’assistente virtuale Siri alla quale è stata chiesta la tempistica del prossimo keynote Apple. Inaspettatamente, si è ottenuta la conferma di una presentazione ufficiale la prossima settimana, ovvero martedì 20 aprile.

Che l’aggiornamento incrementale di iOS 14 si stia facendo attendere più del dovuto è un dato di fatto. Dopo le interminabili beta della versione del sistema operativo, lo stesso CEO Tim Cook ha parlato di lancio dell’update entro la fine di aprile. Non volendo proprio giungere agli ultimissimi giorni del mese attuale, la notizia dell’evento del prossimo 20 aprile potrebbe essere rivelatrice anche di un indizio per il rilascio dell’aggiornamento.

Il nuovo keynote Apple sarà, naturalmente di tipo virtuale, senza pubblico e probabilmente già registrato presso l’Apple Park di Cupertino, in California. La relativa diretta dovrebbe essere trasmessa attraverso i canali social e YouTube Apple, oltre che dal sito dell’azienda. Sembra alquanto possibile che durante la conferenza ci sia spazio per il lancio hardware di un nuovo iPad 12.9 e forse anche per i tanto attesi tracker Air Tags. Ai margini del lancio dei dispositivi in questione potrebbe essere almeno il momento del rilascio della versione finale dell’aggiornamento iOS 14.5 agli sviluppatori, passaggio propedeutico anche per la distribuzione della stessa soluzione agli utenti finali. Non sarebbe la prima volta che accanto a nuove soluzioni di vendita si collochino anche ulteriori novità di natura software. Non ci resta che attendere una sola settimana per scoprirlo.