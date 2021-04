Sull’uscita di iOS 14.5 si sono fatte numerose ipotesi e puntualmente Apple ha spiazzato un po’ tutti continuando a rilasciare nuove beta dell’aggiornamento software. L’ultima release della settimana, la settima in particolar modo, ha lasciato tutti un po’ interdetti visto che al contrario ci si attendeva al massimo l’update finale per gli sviluppatori. Così non è stato e nuove indicazioni in merito alla pianificazione software del brand di Cupertino sono giunte dalla diretta voce del CEO Tim Cook.

In un’intervista rilasciata in settimana e di certo da tenere in seria considerazione nel podcast Sway del New York Times, proprio il successore di Steve Jobs ha parlato dei piani di uscita di iOS 14.5. Per quanto non abbia fornito una data esatta per l’aggiornamento tanto atteso, ha confermato che la distribuzione del pacchetto arriverà entro la fine del mese di aprile. Nessun download disponibile nel brevissimo periodo, come ipotizzato inizialmente per la prossima settimana ma gli sviluppatori sono intenzionati a prendersi del tempo aggiuntivo, forse per mettere a punto nuovi aspetti.

Di qui alla definitiva uscita di iOS 14.5, è plausibile dunque che giunga una nuova beta e naturalmente arrivi anche la versione finale per gli sviluppatori prima dell’aggiornamento completo per gli utilizzatori dell’OS mobile. Questa specifica versione della soluzione Apple porta con se una serie di novità importanti come la modalità di navigazione sicura, lo sblocco del telefono con mascherina, nuove emoji, la possibilità di scegliere il lettore musicale predefinito, l’opzione di controller per la PSS e Xbox Series, insieme a tante altre implementazioni utili.

Meglio attendere con pazienza il prossimo rilascio software. L’update annunciato in un primo momento ad inizio primavera potrebbe non giungere prima di un paio di settimane a partire da ora. Almeno, considerando il lungo periodo di sviluppo, il pacchetto dovrebbe essere più che mai perfetto e sgombro di bug.