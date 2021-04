A soli 64 anni è morto l’attore Joseph Siravo, dopo una battaglia contro il cancro. Il pubblico lo ricorderà soprattutto per aver interpretato il defunto padre di Tony nella serie cult I Soprano, di cui sta per uscire il film prequel: Siravo era John Francis Soprano, detto “Johnny Boy”, apparso solo nei flashback della serie attraverso la rievocazione del protagonista durante le sue sedute psicanalitiche con la dottoressa Melfi.

A dare l’annuncio della scomparsa di Joseph Siravo è stata la figlia Allegra Okarmus: “Ero al suo fianco quando il mio caro padre è morto questa mattina, pacificamente, nella sua amata casa sull’albero. Siamo entrambi così fortunati ad esserci così intensamente amati. Sono immensamente grata di averlo avuto qui sulla terra e so che non è andato molto lontano” ha scritto la figlia poche ore dopo la dipartita dell’attore.

Joseph Siravo è stato un attore di tv ma si è anche esibito a Broadway: nella sua carriera è stato perlopiù un bravo caratterista specializzato in ruoli da italoamericano nei gangster movie. Il suo personaggio più celebre sul grande schermo è quello di Vinnie Taglialucci in Carlito’s Way di Brian De Palma, un mafioso in cerca di rivalsa sull’avvocato David Kleinfeld (Sean Penn) e di Carlito Brigante (Al Pacino).

Come Johnny Boy ne I Soprano Joseph Siravo è apparso in diversi episodi dalla prima alla quinta stagione, nei ricordi d’infanzia del figlio Tony. Tra le sue ultime performance televisive il grande successo del 2016, The People v. OJ Simpson: American Crime Story , la serie di FX sul processo al giocatore di football accusato di duplice omicidio: nella serie era Fred Goldman, il padre di una delle vittime, il cameriere Ron Goldman.

Inoltre Joseph Siravo è apparso in diversi episodi di serie tv molto popolari come The Blacklist, Elementary, Law & Order, Blue Bloods e New Amsterdam. La sua ultima fatica televisiva è stata il legal drama della ABC For Life, in cui ha interpretato il capo di un sistema di istituti penitenziari Jerry McCormick: vagamente basata sulla vera storia di Isaac Wright Jr., vittima di un clamoroso errore giudiziario, la prima stagione della serie è stata trasmessa da Rai4 tra gennaio e febbraio 2021.

Tra i colleghi che hanno lavorato con Joseph Siravo ne I Soprano, Michael Imperioli (interprete di di Christopher Moltisanti) ha ricordato la sua interpretazione come “perfetta” e lo ha definito “un attore eccellente e un ragazzo meraviglioso e ci mancherà moltissimo“, mentre Gerry Pastore (Jerry Basile nella serie) ha sottolineato che il caro amico “ha combattuto una lotta incredibile” contro il cancro: “Mi mancherai. Ci vediamo dall’altra parte“, è stato il suo saluto. Infine Maureen Van Zandt, moglie dell’attore de I Soprano Steven Van Zandt (Silvio Dante) ha condiviso una loro foto insieme per esprimere condoglianze alla famiglia.