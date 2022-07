Con l’addio a Tony Sirico de I Soprano la famiglia del celebre cult di HBO ha perso un’altra stella. L’attore che ha interpretato in modo brillante e magnetico Paulie “Walnuts” Gualtieri, il “soldato” del boss Tony Soprano, si è spento a 79 anni. Ne ha dato l’annuncio Michael Imperioli, interprete del protetto di Tony Soprano Christopher Moltisanti.

Il suo messaggio nel comunicare la morte di Tony Sirico de I Soprano è carico di dolore per la scomparsa di un collega e un amico con cui ha condiviso sei anni sul set: “Mi addolora dire che il mio caro amico, collega e complice, il grande TONY SIRICO è morto oggi. Tony era come nessun altro: era duro, leale e dal cuore grande come nessun altro io abbia mai conosciuto. Sono stato al suo fianco per così tanto: nel bene e nel male. Ma soprattutto nel bene. E ci siamo fatti un sacco di risate. Abbiamo trovato un ritmo come Christopher e Paulie e sono orgoglioso di dire che molto del mio lavoro migliore e più divertente l’ho fatto con il mio caro amico Tony. Mi mancherà per sempre. È davvero insostituibile. Mando amore alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi tanti tanti fan. Era amato e non sarà mai dimenticato. Oggi ho il cuore spezzato“.

La morte di Tony Sirico de I Soprano rappresenta l’ennesimo lutto per la produzione di una delle serie più amate e acclamate di tutti i tempi. Poco più di tre mesi fa è trapassato Paul Herman, che interpretava Beansie Gaeta, un membro della famiglia criminale DiMeo. E in molti è ancora vivo il ricordo della morte improvvisa e precoce a Roma di James Gandolfini, nell’estate del 2013.

Tony Sirico de I Soprano ha avuto una storia di vita che lo ha portato dietro le sbarre: proprio in carcere si è avvicinato alla recitazione, quando ha conosciuto un gruppo di attori ex detenuti che lo hanno ispirato ad intraprendere la strada dell’arte. Ai casting per la serie di David Chase, si era presentato inizialmente per il ruolo di Zio Junior, poi affidato a Dominic Chianese. Alla fine ha esordito come Paulie, personaggio chiave nelle sei stagioni della serie premiata con l’Emmy, affiancando il protagonista con quel cinismo e umorismo sagace che erano tratti qualificanti della scrittura de I Soprano. Di recente l’attore aveva partecipato alla reunion del cast per il ventesimo anniversario dal debutto della serie.

