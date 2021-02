La serie prodotta da 50 Cent non termina col finale della prima stagione: For Life 2 ci sarà, è già in onda negli Stati Uniti dallo scorso autunno e presumibilmente arriverà anche in Italia nella prossima stagione televisiva.

Vagamente basata sulla vita di Isaac Wright Jr., la serie prosegue con For Life 2 nel racconto delle ingiustizie e delle discriminazioni insite nel sistema giudiziario americano: lo fa attraverso la storia di Aaron Wallace (interpretato da Nicholas Pinnock), un uomo vittima di un clamoroso errore in sede giudiziaria, che però non si arrende all’ergastolo per omicidio immeritato e studia per diventare avvocato, così da difendere se stesso e i suoi compagni di cella.

For Life 2 è stata rinnovata nel giugno 2020 ed era già in onda nel novembre scorso su ABC. In Italia la serie ha debuttato in prima visione assoluta su Rai4 lo scorso gennaio: il 18 febbraio il canale 21 del digitale terrestre ne trasmette il finale di stagione, con i tre episodi conclusivi. Il tredicesimo ed ultimo, dal titolo Padri, è scritto e diretto dal creatore della serie Hank Steinberg.

For Life 2, a differenza dei 13 della prima stagione, è composta da 10 episodi. La sua programmazione terminerà il 24 febbraio 2021 su ABC, che non ne ha ancora annunciato l’eventuale ritorno per una terza stagione.

For Life 2 non ha ancora una programmazione italiana: Rai4 ha puntato su questa serie nella prima serata del giovedì e probabilmente includerà la seconda stagione del procedural giudiziario nel palinsesto 2021/2022 della rete.