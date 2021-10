Diverso tempo fa si era parlato di una possibile serie prequel de I Soprano, progetto poi concretizzato con il film I molti santi del New Jersey, che racconta le origini della famiglia mafiosa italo-americana di cui si parla nel titolo.

Ora, con l’approdo della serie originale sulla piattaforma HBO Max negli Stati Uniti, Ann Sarnoff, CEO, Studios and Networks, WarnerMedia, ha osservato un rinnovato interesse del pubblico verso le vicende del boss Tony Soprano. Oltre ad attrarre vecchi e nostalgici telespettatori, la visione ha interessato anche le nuove generazioni, che si sono avvicinate con curiosità alla serie cult.

Sarnoff ha dichiarato a Deadline di essere molto entusiasta dei risultati ottenuti dal film, e ha aggiunto di aver avviato delle conversazioni con David Chase, storico creatore della serie originale, per realizzare una nuova serie relativa al mondo de I Soprano.

Cosa ne pensa il diretto interessato? In precedenza, Chase si era detto disposto a tornare nel suo universo televisivo solo per raccontare eventi ambientati dopo il film (negli anni ’60 e ’70) e prima della serie originale, che inizia intorno al 1998. “C’è solo un modo in cui lo farei, così e se Terry [Winter] e io potessimo scrivere la sceneggiatura insieme.”

Sarnoff ha ammesso che non è stata presa una decisione definitiva sul progetto, ma una serie prequel de I Soprano non è una possibilità da escludere. Sebbene i numeri al botteghino non siano stati entusiasmanti, la compagnia WarnerMedia può ritenersi soddisfatta dai risultati su HBO Max: “Vedi I Soprano entrare nella top ten delle serie viste sul servizio e scopri come gli è stata data una vita completamente nuova”, ha detto la Sarnoff. “Ha letteralmente rivoluzionato tutto il franchise di I Soprano.”

Chase ha firmato un accordo quinquennale con WarnerMedia per cui realizzerà film e serie tv per HBO, HBO Max e Warner Bros. Pictures Group.