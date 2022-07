Tra le offerte del Prime Day 2022 di Amazon del 12 e 13 luglio non mancano alcuni interessanti oggetti da collezione per amanti delle serie tv. Se tra i libri gli sconti non vanno oltre il 5% per legge, su molti altri prodotti, invece, sono disponibili offerte che tagliano linearmente il prezzo di vendita.

Molte offerte del Prime Day 2022 di Amazon che potranno interessare gli appassionati di serie tv riguardano i cofanetti di dvd e blu-ray: si tratta di un’occasione per accaparrarsi la serie completa da conservare e rivedere quando si vuole, rendendosi così liberi dall’obbligo di un abbonamento alle piattaforme streaming per assistere alla propria serie preferita. Ma non mancano anche giochi da tavolo ispirati alla narrativa delle serie più popolari.

Ecco 5 tra le tante offerte del Prime Day 2022 di Amazon perfette per amanti delle serie tv, dai classici come Il Trono di Spade a nuovi cult come Peaky Blinders e Stranger Things (gli sconti applicati al prezzo originario sono visibili solo sulla pagina di ciascun prodotto).

Il cofanetto de Il Trono di Spade

Una delle offerte del Prime Day 2022 di Amazon riguarda il box contenente tutte le 8 stagioni del dramma epico tratto dai romanzi di George R. R. Martin. È possibile scegliere sia la versione in dvd che quella in blu-ray, entrambe a prezzo scontato in occasione del Prime Day di Amazon.

Il cofanetto de I Soprano

Un altro cult tra le offerte del Prime Day 2022 di Amazon è il cofanetto de I Soprano, la saga criminale della famiglia italo-americana del New Jersey entrata di diritto nella storia della tv con la rappresentazione, per la prima volta, di un capomafia alle prese con attacchi di panico e psicoterapia.

Il cofanetto di Una Mamma Per Amica

Le avventure di Lorelai e Rori Gilmore sono racchiuse in questo cofanetto che contiene le prime 8 stagioni, ovvero la serie originale, ma anche il revival in 4 film speciali realizzato e distribuito da Netflix. Coi suoi dialoghi brillanti e serrati, il rewatch di Gilmore Girls in lingua originale è anche un ottimo modo per allenare l’ascolto della lingua inglese.

Il gioco di carte di Peaky Blinders

In questo gioco di identità segrete ambientato nell’universo di Peaky Blinders, due squadre si sfidano tra loro vestendo i panni di fazioni in conflitto: lo scopo è portare a termine affari illegali per i vicoli della Birmingham del primo Dopoguerra, tra bische clandestine, scommesse e contrabbando, proprio come nell’acclamata serie britannica creata da Steven Knight.

Il gioco di carte di Stranger Things

Stranger Things: Attack of the Mind Flayer è il gioco di carte basato sulla celebre serie dei fratelli Duffer che ha infranto ogni record di visualizzazioni su Netflix con la quarta stagione appena distribuita. Si tratta di un gioco in cui il Mind Flayer sta creando un esercito di persone possedute per invadere la Terra: l’obiettivo dei giocatori è assicurarsi di non essere attaccati o posseduti dal mostro e salvare la propria città, proprio come nella serie.

