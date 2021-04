L’iPhone 12 mini non ha avuto un grande successo di vendite, ma senza dubbio resta il modello di ultima generazione di casa Apple a poter godere di un prezzo più conveniente. A tal proposito, nelle ultime ore, ecco che il piccolo della famiglia iPhone 12 si ritrova ad avere un costo davvero molto allettante su Amazon, con uno sconto che sembra essere di gran lunga tra i più interessanti presenti sul web e non solo.

Sempre più allettante l’iPhone 12 mini da 128 GB su Amazon

Dunque, un’offerta che va a migliorare anche quella che abbiamo trattato sul nostro magazine a febbraio. L’iPhone 12 mini in questione si presenta nella colorazione nera e con una memoria interna da 128GB, quindi assolutamente adatta per coloro che necessitano di una buona memoria ROM sul proprio smartphone. Amazon propone questo dispositivo al prezzo di 759 euro, cifra che ha subito uno sconto del 15% rispetto al prezzo precedente, con un risparmio totale di 130 euro.

Offerta Novità Apple iPhone 12 mini (128GB) - nero Display Super Retina XDR da 5,4"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Si tratta di uno degli sconti più interessanti proposti da Amazon per un dispositivo Apple, complice evidentemente anche il poco successo di questo iPhone 12 mini. Da tempo l’azienda di Cupertino ha fatto sapere di aver diminuito la produzione di tale device, ma se si può contare su sconti di questo tipo, vale sicuramente la pena poter puntare sull’iPhone 12.

Ricordiamo come sia inserito nel servizio Prime, ciò significa che non ci sono spese di spedizione e che arriverà nelle vostre case nel giro di 24 ore. Chi non è abbonato a Prime può sfruttare il mese di prova gratuito per approfittare di tale offerta. Vediamo più nel dettaglio quali sono alcune delle specifiche tecniche di maggior rilievo di questo iPhone 12 mini.

Ci troviamo di fronte ad un device con un display Super Retina XDR da 5,4 pollici e realizzato con il Ceramic Shield, il più duro presente in circolazione. Spazio poi ad un sistema a doppia fotocamera posteriore da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision e ad una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. Non manca il processore A14 Bionic e la resistenza all’acqua ed alla polvere.