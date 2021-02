Domenica da ricordare quella di oggi 21 febbraio per il consistente sconto relativo all’iPhone 12 Mini su Amazon. Il melafonino, insieme a tutta l’ultima serie top di gamma Apple del 2020, è stato lanciato solo in autunno ma è possibile acquistarlo ora con un sensibile taglio di prezzo. Il risparmio attuale supera i 100 euro per lo specifico modello ma si aggira intorno alla stessa cifra anche per altri prodotti progettati dall’azienda di Cupertino. insomma, le occasioni ghiotte per accaparrarsi un device con logo della “melamorsicata” non mancano in queste ore.

La prima offerta da prendere in considerazione è appunto quella dedicata all’iPhone 12 Mini su Amazon, in particolare, nella sua versione da 128 GB nella bella colorazione azzurra. Il prezzo della variante sarebbe uguale a 889 euro ma attualmente è proposto a 779 euro, dunque con 110 euro di sconto complessivo. La disponibilità del melafonino è immediata, con arrivo a destinazione entro domani o martedì 24 febbraio.

Offerta Novità Apple iPhone 12 mini (128GB) - Azzurro Display Super Retina XDR da 5,4"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Oltre allo sconto per l’iPhone 12 Mini su Amazon, c’è anche quello dedicato all’esemplare maggiore iPhone 12 nel taglio da 128 GB. Rispetto al prezzo di listino di 989 euro, il prezzo attuale scende di 90 euro ossia a 899 euro. La spedizione dovrebbe giungere non più tardi di questo venerdì 26 febbraio.

Novità Apple iPhone 12 (128GB) - bianco Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Con un budget a disposizione anche inferiore, è possibile acquistare (oltre agli iPhone 12) anche un altro melafonino commercializzato recentemente, ossia la scorsa primavera. Si tratta dell’iPhone SE di seconda generazione nella sua versione da ben 256 GB nella colorazione Product RED. Il costo attuale è pari a 569 euro, sempre con circa 100 euro di sconto rispetto all’attuale valore di listino. Anche in quest’ultimo caso la disponibilità del melafonino è immediata con consegna prevista entro la settimana prossima.

Tutte le offerte Apple fin qui proposte sono valide al momento di questa pubblicazione e potrebbero subire modifiche già nelle prossime ore.