Sono stati annunciati i concerti di Colapesce Dimartino in programma per l’estate 2021. Dopo il sold out al Teatro Antico di Taormina, si aggiungono nuovi appuntamenti dal vivo alla tournée del duo del momento che porterà sui palchi della penisola il successo sanremese Musica Leggerissima e una selezione dei rispettivi successivi.

Il tour estivo di Colapesce Dimartino inizierà il 9 luglio al Festival dei Due Mondi di Spoleto (PG) per far tappa all’Arena della Regina di Cattolica (RN) il 10 luglio e a Bitonto (BA) il 16 luglio. Tra i concerti di Colapesce Dimartino in programma a luglio anche la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma il 26 e il Parco dei Suoni a Riola Sardo (OR) il 31.

Ad agosto la tournée farà tappa al Teatro Antico di Taormina: l’evento, atteso per il giorno 28, è già sold out. Due i concerti attesi a settembre: il 3 Colapesce Dimartino si esibiranno a Prato e il 4 a No Sound Fest a Servigliano (FM).

“Per noi suonare è la cosa più importante e non vediamo l’ora di tornare a farlo, soprattutto dopo un periodo così penalizzante per la musica dal vivo”, avevano dichiarato in occasione della partecipazione al Festival di Sanremo che li ha visti conquistare pubblico e critica a suon di Musica Leggerissima.

I due presenteranno l’album I Mortali², disponibile dallo scorso 19 marzo. Ad accompagnarli sul palco ci saranno: Adele Altro, Alfredo Maddaluno (polistrumentista e produttore) e Giordano Colombo (batterista live di Franco Battiato e coproduttore, con Federico Nardelli, di Musica leggerissima).

I concerti di Calapesce Dimartino nel 2021:

9 luglio – FESTIVAL DEI DUE MONDI – Spoleto (PG)

10 luglio – ARENA DELLA REGINA – Cattolica (RN)

16 luglio – LUCE MUSIC FESTIVAL – Bitonto (BA)

26 luglio – CAVEA AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA Roma

31 luglio – PARCO DEI SUONI – Riola Sardo (OR)

28 agosto – TEATRO ANTICO DI TAORMINA – SOLD OUT

3 settembre – SETTEMBRE PRATO È SPETTACOLO – Prato

4 settembre – NO SOUND FEST – Servigliano (FM)