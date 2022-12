Cose Da Pazzi di Colapesce e Dimartino conferma l’attitudine del duo di cantautori per le sonorità che hanno reso grandi gli anni ’80 nel panorama italiano. Il brano fa parte della colonna sonora della serie TV The Bad Guy disponibile su Amazon Prime Video dall’8 dicembre.

Un po’ di amarezza, un po’ di ironia e il tocco essenziale del cantautorato che definisce il tutto. Questa è Cose Da Pazzi di Colapesce e Dimartino, che sembrano riprendere un discorso interrotto da Musica Leggerissima in termini di atmosfera e stile. Le due voci si sovrappongono sulle ottave e cantano su un ritmo lento ma sostenuto, impreziosito da synth e riverberi che rimandano senza soluzione di ritorno agli anni ’80, la decade dalla quale attingono i due artisti che hanno dato un senso al revival pop italiano.

“Amami senza pietà, rubami stanotte”, queste le parole usate dai due cantautori in questo pop amaro con cui raccontano il disperato bisogno d’amore di un uomo tormentato.

Un nuovo ticket per il nuovo cantautorato, quindi, dopo Musica Leggerissima e il duetto con Ornella Vanoni in Toy Boy, oltre al feat. con Fabri Fibra in Propaganda.

The Bad Guy è una serie TV con Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi che coniuga il crime e dark comedy.

Lo Cascio veste i panni di Nino Scotellaro, un pubblico ministero siciliano che ha dedicato la sua intera vita alla lotta contro la mafia. Improvvisamente Scotellaro viene accusato di essere un mafioso e per questo viene condannato.

Per riprendere in mano la sua vita, quindi, Scotellaro si cala veramente nei panni di un mafioso e pianifica la sua vendetta. Da qui, il titolo “The Bad Guy”.

Continua a leggere su optimagazine.com

Cose da pazzi stare vicino a te

Gridarsi in faccia tutta la verità forse ci aiuterà

Spacco un piatto per sedare la rabbia confinata nel cuore

È una granata inesplosa il tuo sorriso, è una bugia

Una biancastra bugia

Amami senza pietà, rubami stanotte

Anche per oggi stai tranquilla, il cielo rotolerà nel cosmo

Ti riconosco

A-a-aprimi la tua città, senza fare a botteCon gli occhi chiusi per non guardare giù

E scompariamo piano, piano, piano

Cose da pazzi che non si ascoltano

E una catastrofe se sbagli la cottura della pasta

Se lasci troppo aperta la finestra

Sotto attacco mi difendo dalla tua stupenda anarchia

È una montagna nascosta il tuo dolore che non sai come scalare oramai

Amami senza pietà, rubami stanotte

Anche per oggi stai tranquilla, il cielo rotolerà nel cosmo

Ti riconosco

A-a-aprimi la tua città, senza fare a botte

Con gli occhi chiusi per non guardare giù

E scompariamo piano, piano, piano

E scompariamo piano, piano, piano

(Amami senza pietà)

(Abbracciami senza pietà)

Amami senza pietà, rubami stanotte

Anche per oggi stai tranquilla, il cielo rotolerà nel cosmo

Ti riconosco

A-a-aprimi la tua città, senza fare a botte

Con gli occhi chiusi per non guardare giù

E scompariamo piano, piano, piano

E scompariamo piano, piano, piano