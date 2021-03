A Musica Leggerissima di Colapesce Dimartino va il primo disco di platino del Festival di Sanremo 2021. In gara nella categoria dei Campioni, dei 26 Big al Festival numero 71, il primo disco di platino conquistato da un singolo è quello che va al duo Colapesce Dimartino che con la loro Musica Leggerissima hanno conquistato pubblico e critica, ma non il podio del Festival.

La classifica conclusiva del Festival di Sanremo 2021 ha viso trionfare i Maneskin con il brano Zitti E Buoni: la band uscita da X Factor porterà una versione censurata all’Eurovision Song Contest 2021 in rappresentanza dell’Italia.



Al secondo posto, sul gradino intermedio del podio, sono saliti Francesca Michielin e Fedez con Chiamami Per Nome. Il brano aveva fatto chiacchierare a causa di uno spoiler proveniente dalle storie Instagram di Fedez, prima dell’avvio della competizione canora.



Al terzo posto, sul gradino più basso del podio sanremese, è salito Ermal Meta con la sua Un Milione Di Cose Da Dirti che ha anticipato l’album Tribù Urbana e vinto il premio Bigazzi.

Il primo disco di platino del Festival di Sanremo 2021 però va a Colapesce Dimartino che con Musica Leggerissima si sono classificati al quarto posto, per un soffio fuori dal podio. La canzone, che da settimane domina le classifiche radio, streaming e web, è la prima in assoluto a raggiungere la certificazione di disco di platino, relativamente alle 26 in gara nella categoria dei Campioni del Festival guidato da Amadeus.

Il video ufficiale, disponibile su YouTube, è diretto da Ground’s Oranges e ha già superato i 16 milioni di visualizzazioni diventando il videoclip più visto del Festival di Sanremo 2021.

Lo scorso 19 marzo è uscito l’album I Mortali², una nuova edizione, al quadrato, del primo album scritto interamente a quattro mani da Colapesce e Dimartino che contiene i brani della prima versione oltre a 10 nuovi pezzi, tra i quali Musica Leggerissima.