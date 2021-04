Ci sarà un concerto di Colapesce e Dimartino a Taormina, un sogno che si realizza per i due cantautori. La coppia di artisti sta ancora festeggiando il successo di Musica Leggerissima, il brano sanremese che si è rivelato il tormentone perfetto per questo 2021 ancora segnato dalla pandemia del Covid-19. Il nemico invisibile, infatti, tiene ancora sotto scacco il mondo dello spettacolo con conseguente frustrazione degli artisti e degli operatori.

Proprio per questo Musica Leggerissima è uno dei più grandi successi della storia del Festival: la spensieratezza è la migliore chiave di lettura per questo periodo storico.

Il concerto di Colapesce e Dimartino a Taormina si terrà il 28 agosto 2021 presso il Teatro Antico. I biglietti sono già disponibili, ma gli organizzatori fanno sapere che le informazioni più dettagliate e definitive sull’assegnazione dei posti in base al settore arriveranno in seguito e seguiranno l’ordine progressivo di acquisto. La ragione, ovviamente, è l’allestimento del teatro in base alle normative di sicurezza.

I biglietti sono disponibili in due soluzioni: 40 euro per il settore numerato e 34 euro per il terzo settore cavea numerata. Nell’annunciare l’evento il duo di cantautori ha aggiunto che saranno presenti alcuni ospiti, senza fornire ulteriori dettagli.

Oltre a Musica Leggerissima Colapesce e Dimartino eseguiranno alcuni brani del loro album I Mortali ma anche canzoni dai rispettivi repertori. Sul palco insieme ai due artisti ci saranno anche Adele Altro, Alfredo Maddaluno e Giordano Colombo, già produttore insieme a Federico Nardelli del brano sanremese.

Il concerto di Colapesce e Dimartino a Taormina riaccende la speranza di una possibile stagione di eventi dal vivo, pur con tutte le misure di contenimento dei contagi del virus SARS-CoV-2. I due artisti hanno annunciato la serata con queste parole:

“Una data unica in un posto unico, con alcuni ospiti speciali. Non ho mai suonato a Taormina, è stato sempre un sogno nel cassetto. Ma la vera notizia è che finalmente si torna a suonare, l’unica cosa che ci piace fare davvero”.

Non è ancora dato conoscere i nomi degli ospiti del concerto di Colapesce e Dimartino a Taormina, ma non si escludono novità nelle prossime settimane.