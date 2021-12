Mika Philharmonique in TV il 24 dicembre da Parigi per una serata speciale all’insegna della musica di uno degli artisti internazionali più apprezzati.

La sera della vigilia di Natale, Sky propone uno spettacolo straordinario: Mika Philharmonique – In concerto con 120 orchestrali. Un live unico, come unica è la notte della vigilia di Natale, durante il quale i fan dell’artista potranno ascoltare i suoi maggiori successi eseguiti all’interno di una location speciale come quella della Philharmonie de Paris.

L’artista internazionale, amato in Italia come in Francia, è il protagonista dell’appuntamento musicale che Sky e NOW propongono per la serata del 24 dicembre.

L’appuntamento è per stasera, venerdì 24 dicembre, alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW.

Un concerto eccezionale registrato presso la Philharmonie de Paris, la più avveniristica e prestigiosa sala concertistica d’Europa che, aperta nel 2015, è il completamento della Citè de la Musique di Parigi su progetto dell’architetto Jean Nouvel.

Il concerto di Mika è stato un trionfo di critica e di pubblico; è stato uno dei primi concerti che si sono potuti svolgere a piena capienza dopo la pandemia da covid-19 che ha interrotto ogni attività live. L’evento è stato registrato lo scorso ottobre a Parigi, concepito dallo stesso Mika con il direttore d’orchestra Simon Leclerc ed eseguito con ben 120 professori d’orchestra dell’Orchestre Nationale de l’Ile de France e il coro Stella Maris, con i solisti Thibaud Garcia, Ida Falk Winland, Max Taylor.

Per Mika e per il suo pubblico, un viaggio lungo 19 canzoni, per rivisitare le sue hit mondiali come Relax (Take It Easy), Rain, Grace Kelly, Good Guys, Underwater e Happy Ending.

Dove seguire Mika Philharmonique in TV il 24 dicembre

Mika Philharmonique – In concerto con 120 orchestrali sarà trasmesso stasera, venerdì 24 dicembre, alle ore 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455). Il canale è disponibile anche on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e pc, anche in viaggio nei paesi dell’Unione Europea, e in streaming su NOW.