Ci sono nuovi rumors da prendere in esame oggi 9 aprile in Italia, per quanto riguarda un tema come il cosiddetto Amazon Prime Day 2021 in Italia, se pensiamo al fatto che le ultime indiscrezioni ci parlano di un appuntamento forse in anticipo rispetto a quello che si poteva immaginare. Dopo aver analizzato le offerte del 2020, che per ovvie ragioni sono giunte con mesi di ritardo a causa dello scoppio della pandemia, possiamo dunque proiettarci una volta per tutte nel nuovo anno, fermo restando che le notizie odierne non siano ancora ufficiali.

Cosa sappiamo sulla data di Amazon Prime Day 2021 in Italia

Nello specifico, occorre concentrarsi su alcuni rumors alimentati da Recode, che dal canto suo afferma di rifarsi a diverse fonti sia interne che esterne all’azienda. Cosa dobbiamo aspettarci da un appuntamento come quello di Amazon Prime Day 2021? La scelta finale potrebbe proiettarci verso un lancio entro il mese di giugno, in modo da assicurare a tutti una maggiore distanza rispetto al Black Friday 2021. Come accennato in precedenza, lo scorso anno per forza di cose abbiamo assistito ad una congestione di appuntamenti.

Al di là di queste considerazioni, le voci trapelate stamane ci dicono che la data di Amazon Prime Day 2021 potrebbe essere anticipata semplicemente per questioni di bilancio. Il colosso in questione, a quanto pare, ha bisogno di chiudere nel miglior modo possibile il secondo trimestre di quest’anno, arrivando in questo modo a piazzare la data delle offerte entro il mese di giugno. Considerando il fatto che siamo ad aprile, è possibile che nel giro di pochi giorni possano arrivare conferme ufficiali sotto questo punto di vista.

Inutile dire che vi terremo aggiornati appena ci saranno ulteriori riscontri a proposito di Amazon Prime Day 2021, a partire dalla data di lancio delle offerte tanto attese qui in Italia.