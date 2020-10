Se qualcuno dei nostri lettori è ancora a caccia delle offerte Amazon Prime Day 2020 in questo mercoledì 14 ottobre può stare ben tranquillo: per la categoria smartphone sono assicurati ancora importanti sconti. Con una spesa minima e non superiore ai 200 euro, in effetti, è ancora possibile portare a casa degli smartphone validi dal punto di vista hardware. In particolare gli esemplari ora in vetrina appartengono ai brand Samsung, Huawei e Xiaomi e saranno dettagliati di seguito.

Chi punta ad uno smartphone Samsung, fino alla chiusura dell’Amazon Prime Day 2020 questa sera alle 23:59, potrà puntare sul Galaxy M31. Il prezzo di listino di 229 euro è stato ribassato ora fino a 179,90 euro. Si tratta di un notevole risparmio per il dispositivo che ha il display da 6.4 pollici Super AMOLED, 3 fotocamere posteriori, la RAM da 4 GB e il taglio di memoria interna da 64 GB espandibili e ancora la batteria da 6000 mAh. Il modello è acquistabile al prezzo scontato sia in blu che in nero e ancora in verde.

Per chi preferisce il brand Huawei una seconda occasione è rappresentata dal recentissimo Huawei P40 Lite E. Già prima della due giorni di shopping dell’Amazon Prime Day era possibile ottenere il device a prezzo vantaggioso ma oggi 14 ottobre il suo valore commerciale è sceso fino a 128,99 euro. Questo prezzo così basso è valido per il device nella sola colorazione blu.

Come terza e ultima occasione per uno smartphone a meno di 200 euro in queste ore, vale davvero la pena citare lo Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Il device con display da 6.67 pollici FHD con 6 GB di RAM, 64 GB di storage, una quad camera principale e 5020 mah di batteria e in version italiana costa 199 euro in queste ore e non 269,90 come da valore di listino. Insomma, una soluzione per preservare il portafoglio ma per portare comunque a casa un device dalle discrete specifiche.