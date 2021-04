Mr. Perfectly Fine di Taylor Swift è la nuova anticipazione da Fearless (Taylor’s Version). La cantautrice statunitense ha messo le mani nel suo archivio e ha rispolverato tanto materiale per riprendersi ciò che è suo dopo la querelle con Scooter Braun. Il disco è una nuova edizione del secondo album in studio Fearless uscito nel 2008, con tanti inediti in aggiunta alla tracklist originale.

Mr. Perfectly Fine di Taylor Swift arriva ad un giorno di distanza dall’uscita di Fearless (Taylor’s Version), disponibile da domani 9 aprile 2021.

Il brano si presenta nello stile che ha reso la popstar statunitense famosa in tutto il mondo: pop, country, folk e un pizzico di rock per raccontare la fine di una storia d’amore. Il brano è prodotto da Jack Antonoff. La cantautrice ha annunciato il singolo con queste parole:

Fearless (Taylor’s Version) avrà 27 tracce che la cantautrice ha svelato nei giorni scorsi sui social dopo aver giocato con i fan tramite una serie di enigmi. L’intento della popstar è ri-registrare i suoi dischi fino a Reputation, uscito nel 2017.

Taylor Swift in questo modo rivendica i diritti sulla sua musica dopo che i suoi dischi precedenti sono stati venduto dall’ex etichetta discografica senza il suo permesso, per mano di Scooter Braun. Mr. Perfectly Fine è stata scritta durante le sessioni di Fearless quando Taylor Swift aveva tra i 16 e i 18 anni e da domani, insieme a tanti altri inediti, vedrà finalmente la luce.

L’ultimo anno è stato particolarmente produttivo per Taylor Swift: dopo il successo di Folklore la cantautrice ha pubblicato a sorpresa Evermore e domani arriverà il nuovo disco, pur trattandosi di un’edizione aggiornata.

Di seguito il testo e la traduzione di Mr. Perfectly Fine di Taylor Swift, la nuova anticipazione di Fearless (Taylor’s Version) in uscita domani.

Mr. “Perfect face”

Mr. “Here to stay”

Mr. “Look me in the eye and told me you would never go away”

Everything was right

Mr. “I’ve been waiting for you all my life”

Mr. “Every single day until the end, I will be by your side”

[Pre-Chorus]

But that was when I got to know Mr. “Change of heart”

Mr. “Leaves me all alone,” I fall apart

It takes everything in me just to get up each day

But it’s wonderful to see that you’re okay

[Chorus]

Hello Mr. “Perfectly fine”

How’s your heart after breaking mine?

Mr. “Always at the right place at the right time,” baby

Hello Mr. “Casually cruel”

Mr. “Everything revolves around you”

I’ve been Ms. “Misery” since you said goodbye

And you’re Mr. “Perfectly fine”

[Verse 2]

Mr. “Never told you why”

Mr. “Never had to see me cry”

Mr. “Insincere apology so he doesn’t look like the bad guy”

He goes about his day

Forgets he ever even heard my name

Well, I thought you might be different than the rest, guess you’re all the same

[Pre-Chorus]

‘Cause I hear he’s got his arm around a brand new girl

I’ve been picking up my heart, he’s been picking up her

And I never got past what you put me through

But it’s wonderful to see that it never phased you

[Chorus]

Hello, Mr. Perfectly Fine

How’s your heart after breaking mine?

Mr. Always at the right place at the right time, baby

Hello, Mr. Casually cruel

Mr. Everything revolves around you

I’ve been mis-misery since you said goodbye

And you’re Mr. Perfectly Fine

[Bridge]

So dignified, in your well-pressed suit

So strategized, all the eyes on you

Sashay your way to the best seat

It’s the best seat, in the best room

Oh, he’s so smug, Mr. Always Wins

So far above me, in every sense

So far above being anything

And it’s really such a shame

It’s such a shame

‘Cause I was Miss Here To Stay

Now I’m Miss Gonna Be Alright Someday

And someday maybe you’ll miss me

But by then you”ll be Mr. Too Late

[Chorus]

Goodbye, Mr. Perfectly Fine

How’s your heart after breaking mine?

Mr. Always at the right place at the right ti-i-ime, baby

Goodbye, Mr. Casually cruel

Mr. Everything revolves around you

I’ve been mis-misery for the last time

And you’re Mr. Perfectly fine

You’re perfectly fine

[Outro]

Mr. Look me in the eye and told me you would never go

You said you’d never go away