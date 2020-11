Taylor Swift asfalta Scooter Braun dopo la vendita dell’intero catalogo dei suoi primi 6 album e torna in studio per reincidere tutti i brani che ne facevano parte. Continua così il passaggio dei master che sono stati ceduti per la cifra di 300 milioni di dollari.

Secondo quanto riferisce Variety, Scooter Braun avrebbe venduto i master di Taylor Swift per 300 milioni di dollari al gruppo Shamrock Holdings. La cessione dei master sarebbe avvenuta nel mese di ottobre, periodo nel quale la Società avrebbe contattato l’artista per avanzare una proposta di lavoro.

Ad annunciarlo è proprio Taylor Swift, attraverso un tweet che è comparso sui suoi canali ufficiali: “Così, avrei dovuto firmare un documento che mi avrebbe messa a tacere per sempre per avere una possibilità di fare un’offerta per il mio lavoro”.

Taylor Swift ha inoltre specificato di essere entrata in trattative per riacquistare i diritti degli album poi ceduti da Scooter Braun ma di non esserci riuscita per un vizio di forma. L’artista avrebbe inoltre dovuto firmare un accordo di riservatezza con i seguenti termini: “Avrei dovuto firmare un documento che mi avrebbe messa a tacere per sempre per avere una possibilità di fare un’offerta per il mio lavoro. Questi master non erano in vendita per me”.

Stando a quello che riporta l’artista, i termini dell’accordo con Shamrock Holdings non potevano essere accolti. Taylor Swift è potuta tornare in studio di registrazione dal 1° novembre per reincidere tutti gli album ceduti da Scooter Braun.

Sul ritorno in studio, ha rivelato:

“Recentemente ho iniziato a ri-registrare la mia vecchia musica: una cosa entusiasmante e appagante dal punto di vista creativo. So che questo diminuirà il valore dei miei vecchi master; spero che si capisca che questo è il mio unico modo per riguadagnare quel senso di orgoglio che avevo una volta ascoltando le canzoni dei miei primi sei album”.

A luglio, Taylor Swift è tornata a sorpresa con un album che ha raggiunto le vette delle classifiche internazionali. Folklore è stato accompagnato dal singolo di lancio Cardigan, con il quale ha presentato il suo nuovo lavoro.