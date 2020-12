Nuovo album di Taylor Swift. No, non parliamo di Folklore e non abbiamo sbagliato data di pubblicazione della notizia: la popstar ha annunciato l’arrivo di Evermore, ma non si è voluta portare avanti con anticipazioni per il 2021. Evermore arriverà tra poche ore e sarà il gemello di Folklore. Seconda release del 2020 per Taylor Swift, quindi, annunciata a sorpresa proprio come il disco uscito durante l’estate.

Il nuovo album di Taylor Swift arriverà a mezzanotte e sarà accompagnato dal primo singolo Willow. Perché un altro disco a pochi mesi di distanza dall’ultima release? La popstar lo spiegato sui social:

“Per dirla chiaramente, non potevamo smettere di scrivere canzoni. Per provare a metterla in modo più poetico, era come se fossimo ai margini dei boschi di Folklore e avessimo una scelta: voltare e tornare indietro o viaggiare più lontano nella foresta di questa musica. Abbiamo scelto di andare più a fondo. Non l’ho mai fatto prima. In passato ho sempre trattato gli album come epoche una tantum e sono passata alla pianificazione del prossimo dopo che un album era già stato pubblicato. C’era qualcosa di diverso, in Folklore”.

Evermore chiuderà in bellezza il 2020 di una popstar sempre più apprezzata anche al di là dell’esercito del pop: recentemente Taylor Swift ha anche lanciato il documentario di Folklore, un viaggio dietro le quinte del disco concepito durante il lockdown e pubblicato dopo le prime riaperture.

Nel nuovo album di Taylor Swift avremo 15 tracce inedite + 2 tracce bonus. Non mancano gli ospiti: in No Body No Crime troviamo Haim mentre Bon Iver partecipa alla title track Evermore. The National duetta con la popstar in Coney Island.

Ancora una volta la voce di Lover si circonda di produttori eccellenti: Jack Antonoff, Aaron Dessner, Justin Vernon e WB, acronimo di William Bovery che nasconde l’identità di Joe Alwyn, fidanzato di Taylor Swift. Gli stessi nomi l’hanno accompagnata in Folklore.

Una ripresa, quella della popstar, dopo quei brutti episodi che l’hanno portata alla guerra con Scooter Braun e che l’hanno costretta a ri-registrare tantissime vecchie hit. Il nuovo album di Taylor Swift continuerà sui passi di Folklore e chiuderà un cerchio, un percorso che la popstar continua dopo essere uscita da un bosco verso una foresta più grande da esplorare.

Di seguito la tracklist di Evermore, il nuovo album di Taylor Swift annunciato a sorpresa sui social e già attesissimo.

01 Willow

02 Champagne Problems

03 Gold Rush

04 ‘Tis The Damn Season

05 Tolerate It

06 No Body, No Crime (featuring Haim)

07 Happiness

08 Dorothea

09 Coney Island (featuring The National)

10 Ivy

11 Cowboy Like Me

12 Long Story Short

13 Marjorie

14 Closure

15 Evermore (featuring Bon Iver) Bonus tracks:

16 Right Where You Left Me

17 It’s Time To Go