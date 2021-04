Duncanville fa faville all’estero: la rete american Fox ha rinnovato la serie animata per una terza stagione ancor prima del debutto della seconda.

Creata da Mike Scully, Julie Thacker Scully e Amy Poehler, la storia segue la vicende del quindicenne Duncan. Adolescente comune, sempre a un passo dal prendere la decisione sbagliata, evade dalla realtà quotidiana rifugiandosi in un mondo immaginario. Il giovane vive sua madre Annie, un’addetta ai parcheggi che sogna di essere detective, suo padre Jack, il quale cerca di essere una figura paterna migliore, sua sorella Kimberly, e l’altra sorella adottiva Jing, un’intelligente bambina di 5 anni che dà consigli molto saggi a Duncan.

Negli Stati Uniti, Duncanville debutterà con la seconda stagione il prossimo maggio. Solo in Italia la serie animata fatica a decollare. Fissata per il lancio lo scorso 11 gennaio, Mediaset ha deciso di interrompere la programmazione dopo solo due episodi a causa del flop di ascolti. Duncanville andava in onda alle 14:00 su Italia1, fascia oraria abitualmente occupata da I Simpson, che da ormai trent’anni sono un sinonimo di qualità.

In realtà, le vicende di Homer, Marge e i loro figli non erano state cancellate dal palinsesto, ma spostate di mezz’ora, quindi alle 14:30. Una scelta incomprensibile da parte degli spettatori, che hanno sollevato diverse polemiche sui social.

Il risultato? Mediaset è stato costretto a ritirare Duncanville, cancellato così dalla programmazione pomeridiana di Italia1 solo dopo due appuntamenti. Al momento, il resto degli episodi (o meglio, quasi l’intera serie animata) resta inedita in Italia e non sappiamo se e quando Mediaset deciderà di tornare a mandarla in onda – in quel caso, si potrebbe optare per una programmazione in seconda serata o addirittura notturna, visti gli ascolti relativamente bassi.

A dar voce ai personaggi di Duncanville ci sono diversi attori comici, a cominciare da Amy Poehler che doppia Duncan e Annie; Ty Burrell è la voce del padre Jack; Riki Lindhome è Kimberly, sorella dodicenne di Duncan che desidera essere la più popolare della scuola; Zach Cherry presta la voce a Wolf, amico di Duncan; Yassir Lester è Yangzi, altra amica di Duncan e seguace di Twitter; Betsy Sodaro infine doppia Bex, amico della cerchia di Duncan.