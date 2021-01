Arriva Duncanville su Italia1, la nuova serie animata americana che occuperà il primo pomeriggio. Creata da Mike Scully, Julie Thacker Scully e Amy Poehler, la storia racconta di una nuova famiglia moderna, gli Harris, seguendo le vicende del quindicenne Duncan.

Adolescente comune, sempre a un passo dal prendere la decisione sbagliata, evade dalla realtà quotidiana rifugiandosi in un mondo immaginario. Il giovane vive sua madre Annie, un’addetta ai parcheggi che sogna di essere detective, suo padre Jack, il quale cerca di essere una figura paterna migliore, sua sorella Kimberly, e l’altra sorella adottiva Jing, un’intelligente bambina di 5 anni che dà consigli molto saggi a Duncan.

La serie animata è andata in onda negli USA nel corso del 2020 sulla rete Fox, che l’ha anche rinnovata per una seconda stagione. A dar voce ai personaggi ci sono diversi attori comici, a cominciare da Amy Poehler che doppia Duncan e Annie; Ty Burrell è la voce del padre Jack; Riki Lindhome è Kimberly, sorella dodicenne di Duncan che desidera essere la più popolare della scuola; Zach Cherry presta la voce a Wolf, amico di Duncan; Yassir Lester è Yangzi, altra amica di Duncan e seguace di Twitter; Betsy Sodaro infine doppia Bex, amico della cerchia di Duncan.

La programmazione di Duncanville su Italia1 fa un po’ discutere il pubblico Mediaset; la rete ha infatti deciso di collocare gli episodi nella fascia dalle 14:00 alle 14:30, orario generalmente occupato da I Simpson, da diversi uno dei cavalli di battaglia di Italia1.

La famiglia più gialla d’America registra ascolti record, quindi la decisione di Mediaset resta un po’ incomprensibile. Tuttavia, Homer, Marge e i loro tre figli non spariranno dal palinsesto di Italia1, bensì andranno in onda a partire dalle 14:35 con gli episodi della stagione ventisei. La scelta di questo slittamento non è piaciuta ai fan irriducibili de I Simpson, che si sono scagliati sulla pagina Facebook della rete, chiedendo spiegazioni.

Sono in molti a chiedere un ritorno alla programmazione originale, mentre qualcuno avanza l’ipotesi di inserire nel palinsesto anche gli anime giapponesi, che da tempo mancano nella fascia oraria pomeridiana. Al momento sembra che le loro richieste non saranno ascoltate: Duncanville su Italia1 resterà per undici pomeriggi consecutivi. Gli episodi che compongono la prima stagione sono infatti 11.