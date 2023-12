È morto, all’età di 61 anni, l’attore Andre Braugher, celebre per aver interpretato il ruolo del commissario Holt nella serie tv Brooklyn 99′. A dare la notizia è stata la sua agente Jennifer Allen, la quale ha specificato Associated Press che il decesso è avvenuto in seguito a una breve malattia.

Nato a Chicago, Braugher ha studiato all’Università di Stanford e in seguito alla Juilliard School di New York. Il suo debutto come attore risale al 1989, nel detective Winston Blake nella serie tv Kojak. Allo stesso anno risale anche la sua prima apparizione al cinema. Recita infatti al fianco di Morgan Freeman e Denzel Washington nel film di Edward Zwick, Glory – Uomini di gloria. Negli anni ’90 recita di diverse pellicole di successo, tra cui Schegge di paura, Bus in viaggio, City of Angels – La città degli angeli e Frequency – Il futuro è in ascolto.

La sua consacrazione come attore avviene però in TV. Riceve due nomination ai Golden Globes per il ruolo di miglior attore nelle serie Boston Hospital e Thief – Il professionista.

Iconico il suo personaggio in Brooklyn 99′, sitcom statunitense in onda sul canale Fox. Il commissario Raymond Holt sembra creato su misura per lui. Magistrale è la sua interpretazione di questo poliziotto integerrimo, gay e afroamericano, impegnato nella lotta contro le discriminazioni e, soprattutto, incapace di mostrare alcuna emozione.

Uno dei primi a condividere un messaggio di cordoglio per l’attore è stato Terry Crews, che aveva lavorato con lui sul set di Brooklyn 99′

Non posso credere che te ne sei andato così presto. Sono onorato di averti conosciuto, di aver riso con te, lavorato con te e condiviso 8 anni gloriosi, osservando il tuo talento insostituibile. Fa male. Ci hai lasciato troppo presto. Mi hai insegnato così tanto. Sarò per sempre grato per averti conosciuto. Grazie per la tua saggezza, i tuoi consigli, la tua gentilezza e la tua amicizia. Le più sentite condoglianze a tua moglie e alla tua famiglia in questo momento difficile. Mi hai mostrato com’è una vita ben vissuta. Riposa in pace, André. Ti amo. Terry Crews

Braugher era sposato da 30 anni con l’attrice Ami Brabson, con cui ha avuto tre figli.

