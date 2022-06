Fox non si vede e con la rete che si spegne finisce un’era durata quasi venti anni. Dalle 6 del mattino dell’1 luglio non sarà più possibile seguire le grandi serie su Fox e tutto perché la serie si spegnerà chiudendo il cerchio così come si è aperto, con Boris. La maratona di una delle serie tv italiane per eccellenza, sta andando in scena in queste ore e accompagnerà la rete verso il tramonto come nelle migliori delle sceneggiature.

Si chiude con una maratona di 24 ore di episodi di Boris il ciclo di Fox, il canale satellitare che fino ad oggi, 30 giugno, era ospitato nel bouquet delle reti di Sky e che chiude definitivamente i battenti tra le polemiche. Molti abbonati sono già sul piede di guerra ma chi ha seguito le notizie della rete in quest’ultimo anno sa bene che dietro la chiusura si nasconde l’arrivo di Disney e quei diritti che tanto pesano e che hanno cambiato la fisionomia della tv anche in Italia.

Fox fu lanciato il 31 luglio 2003, in concomitanza col debutto di Sky in Italia dopo la fusione di Stream e Tele+, quando tutto faceva capo alla Newscorp di Murdoch. Nel 2019 la svolta, quando si è deciso di scorporare tutti gli asset di intrattenimento a Disney che ha messo così le mani su tutti i canali attuando la progressiva chiusura.

Fox non si vede e non si vedrà e la nostalgia che si respira è già tanta perché è proprio grazie alla rete che si è segnato un cambio di passo regalando al pubblico serie cult come Lost e Grey’s Anatomy e spingendo verso un cambio di linguaggio anche nella produzione italiana segnando il debutto di Boris e vagando tra Romanzo Criminale e Gomorra. Fox non si vede dall’1 luglio e il nostro mondo si spegne un po’, almeno fino alle prossime novità.