Il 5 agosto 2003, sul canale televisivo Fox negli Stati Uniti debutta “The O.C.” serie televisiva che avrebbe di lì a poco segnato la vita di tantissimi adolescenti in giro per il mondo.

Per i nati tra fine anni ’80 e inizio ’90, le vicende della comunità di Newport Beach, in California, restano impresse nella memoria. Gli amori, i problemi esistenziali, le amicizie e i conflitti di Ryan Atwood, Seth Cohen, Marissa Cooper e Summer Roberts hanno fatto di “The O.C.” un vero e proprio cult generazionale.

La serie, intitolata con l’abbreviazione di Orange County, ci ha trasportato in un mondo di privilegio e sfarzo, ma ha anche esplorato le difficoltà della crescita, le relazioni complicate e le sfide che tutti affrontiamo nell’adolescenza e nell’età adulta. .

La serie creata da Josh Schwartz ha subito catturato l’attenzione grazie al suo mix di elementi drammatici e umoristici, personaggi memorabili e colonna sonora curata. Ben presto, i fan si sono affezionati ai personaggi principali, ognuno con le proprie complessità e dinamiche uniche.

Ryan, il ragazzo problematico dall’animo gentile;

Seth, il nerd carismatico con una passione per i fumetti e la musica;

Marissa, la ragazza sofisticata ma vulnerabile;

Summer, la fashionista dal cuore d’oro.

Questi personaggi sono diventati icone culturali e hanno continuato a influenzare la moda, la musica e la cultura pop.

Una parte importante del successo di “The O.C.” è da attribuire alla colonna sonora, fatta di brani indie rock ed alternative pop che hanno accompagnato le scene, contribuendo a creare l’atmosfera unica dello show.

Negli Stati Uniti la serie, in 4 stagioni, andò avanti fino al 22 febbraio 2007. In Italia, invece, arrivò con qualche anno di ritardo. Fu trasmessa dal 7 settembre 2004 al 31 maggio 2007 su Italia 1.

