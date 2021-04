In queste ore è presente su Amazon un’offerta davvero di grande appeal che riguarda l’iPhone 12 da 128GB di memoria interna. Parliamo quindi dell’attuale top di gamma di casa Apple in commercio che può essere acquistato ad un prezzo molto più conveniente grazie allo sconto proposto quest’oggi da Amazon. L’iPhone 12 è risultato uno degli smartphone più ricercati negli ultimi mesi, ha ottenuto un ottimo successo di vendite ed acquistarlo con un bel po’ di sconto potrebbe far comodo a moltissimi utenti.

L’aggiornamento del prezzo per iPhone 12 da 128 GB su Amazon

Altro rilancio, dunque, dopo il resoconto di qualche settimana fa a proposito dell’iPhone 12 da 128. Vediamo allora più nel dettaglio l’offerta odierna proposta da Amazon per questo flagship targato Apple. Il modello in questione si presenta nella colorazione nera e con una memoria interna da 128GB, assolutamente capiente da poter gestire al meglio qualsiasi tipo di file all’interno di tale iPhone 12.

Offerta Novità Apple iPhone 12 (128GB) - nero Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Il prezzo proposto dal famoso sito di e-commerce è di 879 euro con spese di spedizione gratuite, anche perché appartiene al mondo Prime, il che permette anche la consegna nel giro di 24 ore. Questo iPhone 12 può essere acquistato con uno sconto dell’11% rispetto al prezzo precedente proposto da Amazon, con un risparmio di ben 110 euro che possono non poco far comodo agli utenti.

Chi non usufruisce del servizio Prime, perché non ancora abbonato, può sicuramente sfruttare il mese di prova gratuito per ricevere questo iPhone 12 a casa propria nel giro di un giorno e senza costi aggiuntivi per la spedizione. Ricordiamo a questo punto alcune delle caratteristiche principali di questo iPhone 12. Parliamo di un top di gamma che presenta un display Super Retina XDR da 6,1 pollici realizzato con tecnologia Ceramic Shield, il che lo rende praticamente infrangibile.

Non manca poi il processore A14 Bionic, il più veloce presente su uno smartphone ed attenzione all’evoluto comparto fotografico. Spazio qui ad una doppia fotocamera posteriore da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision e ad una anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. Infine è resistente all’acqua ed alla polvere grazie alla certificazione IP68.