Ci siamo lasciati alle spalle un mesetto abbondante di rialzi per le diverse versioni dell’iPhone 12 in commercio nel nostro Paese. Dopo la prime sporadiche promozioni che abbiamo trattato anche sul nostro magazine la scorsa settimana, oggi 15 marzo bisogna analizzare più da vicino le migliori occasioni che Amazon mette a disposizione dei potenziali acquirenti del melafonino. A prescindere dal fatto che possiate essere interessati alla variante da 64 o 128 GB. Vediamo, dunque, come stanno le cose questo lunedì.

Prezzo aggiornato per iPhone 12 da 64 GB su Amazon

Qualora dovesse essere di vostro gradimento anche la variante cromatica verde, in queste ore è possibile portarsi a casa un iPhone 12 da 64 GB a 849 euro. Si tratta di un device acquistabile anche attraverso Amazon Prime, motivo per il quale non dovrete aggiungere spese di spedizione. A questo, poi, si aggiunge il fatto che riceverete il dispositivo a casa nel giro di pochi giorni. Al massimo 48 ore per intenderci.

Offerta Novità Apple iPhone 12 (64GB) - verde Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Cambia il prezzo anche per iPhone 12 da 128 GB

Qualora abbiate esigenze più particolari a proposito dell’iPhone 12 da 128 GB, invece, l’esborso economico sarà di poco superiore. Qui, infatti, le migliori offerte Amazon ci portano ad una spesa totale di 899 euro, in leggero ribasso rispetto a quanto abbiamo riscontrato nello scorcio finale del mese di febbraio. Occhio, perché anche in questo frangente avremo la possibilità di sfruttare Amazon Prime e tutti i vantaggi connessi a questo servizio.

Novità Apple iPhone 12 (128GB) - bianco Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Dunque, per qualche ora avrete l’imbarazzo della scelta, nel caso in cui da tempo abbiate messo gli occhi su un iPhone 12 da 64 o 128 GB. Che ne pensate delle nuove offerte rilanciate da Amazon in queste ore? Vale la pena procedere dopo diverse settimane di corteggiamento? Diteci la vostra nei commenti.