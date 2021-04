Selena: La Serie 2 arriva su Netflix questa primavera: i nuovi episodi della serie biografica dedicata alla breve vita e alla straordinaria carriera della regina della musica tejano, Selena Quintanilla Pérez, saranno disponibili in tutto il mondo il prossimo 4 maggio.

“L’hai sentita cantare. Adesso sentirai la sua voce” è il claim con cui Netflix presenta Selena: La Serie 2, la seconda parte della ricostruzione della vita della cantante che fu uccisa a soli 23 anni da un’amica. Quasi un paradosso, visto che la prima parte aveva evidenziato proprio questa carenza, la mancanza sostanziale del punto di vista della protagonista in una storia che ricostruiva più le vicende familiari dei Quintanilla, i loro drammi e tentativi di sbarcare il lunario, più che l’emotività e l’individualità della giovane Selena (qui la nostra recensione).

Christian Serratos torna nei panni della star texana per Selena: La Serie 2, a partire dal teaser che ne annuncia l’uscita: Netflix ha diffuso questa breve clip per promuovere il ritorno della serie con 11 nuovi episodi, che vanno ad aggiungersi ai 9 della prima parte uscita a dicembre 2020 per un totale di 20.

Nel video-annuncio della data d’uscita di Selena: La Serie 2 la protagonista esegue la popolarissima hit Bidi Bidi Bom Bom, uscita nel 1994 come estratto dal suo quarto album in studio Amor Prohibido, disco vincitore del celebre Premio Lo Nuestro.

Lo stesso iconico look della performance del teaser è rievocato dal poster ufficiale di Selena: La Serie 2 diffuso da Netflix per ricordare l’uscita degli episodi inediti il 4 maggio.

Dopo aver raccontato gli esordi sulla scena musicale americana della bambina prodigio e dei suoi fratelli, Selena: La Serie 2 ricostruirà gli eventi che hanno portato alla sua morte prematura per mano della fondatrice del suo fan club e successivamente socia in affari Yolanda Saldivar (Natasha Perez), che ha fatto una breve apparizione anche nella prima parte della serie.