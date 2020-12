Molti la conosceranno soprattutto per la saga cinematografica di Twilight e per il suo ruolo in The Walking Dead, ma Christian Serratos sta per incrementare enormemente la sua popolarità mondiale grazie a Selena: La Serie, il biopic in 4 parti che debutta su Netflix il 4 dicembre.

Attrice ma anche ballerina e appassionata di Tae Kwon Do e Aikido, Christian Serratos è nata e cresciuta a Burbank, nel sud della California, e ha debuttato come attrice da bambina in uno spot televisivo, fino ad ottenere il suo primo ruolo in un film, Mrs. Marshall, a soli 14 anni.

La sua prima incursione nella lunga serialità è arrivata con Ned – Scuola di Sopravvivenza, in cui ha interpretato il ruolo di Suzie Crabgrass dal 2004 al 2007. Successivamente è apparsa in singoli episodi di serie televisive molto famose, come Settimo Cielo nel 2006, Hannah Montana nel 2007 e American Horror Story in nel 2011. Nello stesso anno ha preso parte, apparendo in nove episodi, al telefilm La Vita Segreta di una Teenager Americana. Nel 2014, poi, è arrivato il debutto in The Walking Dead nel ruolo di Rosita Espinosa.

Contemporaneamente, Christian Serratos ha preso parte alla saga cinematografica di Twilight apparendo nei cinque film realizzati tra il 2009 e il 2011, nel ruolo di Angela Weber che l’ha resa nota al grande pubblico.

Formatasi non solo come attrice ma anche come ballerina di danza classica, jazz e hip hop, Christian Serratos è la protagonista della miniserie biografica Selena: La Serie di Netflix, che racconta la storia dell’ascesa della cantante di musica Tejano Selena Quintanilla, diventata una star della musica latino-americana in giovanissima età e poi uccisa da una delle sue migliori amiche e collaboratrici a soli 25 anni nel 1995. Più che esaltarne il successo come fece il film del 1997 con Jennifer Lopez, la serie si concentra sugli sforzi della giovane Selena e della sua famiglia per renderla la leggenda che è diventata: “La Selena che conosciamo è la cantante di tutte queste bellissime canzoni iconiche. Ma c’è tutto il duro lavoro che è venuto prima, ed è quello che vedremo” ha spiegato l’attrice.

Per interpretare Selena, Christian Serratos ha cantato a cappella in alcune scene, ma per il resto delle esibizioni è stata utilizzata la voce della compianta artista texana. Eccola in un teaser della serie.