Arrivano indicazioni molto interessanti in queste ore per quanto concerne l’iPhone 11 che si vuole ridare indietro in permuta. Già, perché se da un lato nella giornata di ieri abbiamo osservato che in tanti stiano osservando l’evoluzione del prezzo per i device di questa famiglia, allo stesso tempo non dobbiamo dimenticare chi si appresta a cambiare melafonino. Magari sfruttando proprio la valutazione dell’usato da parte del produttore. In attesa che l’aggiornamento arrivi anche in Italia, vediamo come stanno cambiando le cose sotto questo punto di vista.

Aggiornamento sulla permuta degli iPhone 11 negli USA

Come stanno cambiando le cose oggi 6 aprile? Alcuni aggiornamenti importanti in questo senso ci arrivano dal sito MacRumors, secondo cui la serie iPhone 11 dovrebbe valere di più da questo momento negli USA. Premesso che la campagna odierna investa anche i vari iPad Pro e MacBook Air, è inevitabile che quasi tutti si concentrino sul settore mobile. Si apprende, ad esempio, che Apple ha anche apportato alcune modifiche a proposito del valore massimo di permuta per l’iPhone 11 Pro Max. In questo caso, l’aumento della valutazione è di 15 dollari, arrivando a 515 dollari totali.

Attenzione anche all’iPhone 11 Pro, anche se qui l’aumento del valore in permuta è di soli 5 dollari, arrivando a 465 dollari complessivi. Con l’iPhone 11, invece, si sale di 20 dollari, giungendo ad un valore massimo di 380 dollari. Ci sarebbe anche l’‌iPhone Plus 6S Plus che sale a 65 dollari. Ovviamente, a patto che questi device siano in perfette condizioni.

Resta da capire, come accennato in precedenza, come cambieranno le cose in Italia per chi sta pensando di dare in permuta il proprio iPhone 11. A detta di alcune fonti, come nel caso di Mondomobile Blog, qualcosina potrebbe muoversi nel corso del prossimo mese. Dunque, il consiglio è di attendere maggio qualora abbiate pensato di disfarvi del vostro melafonino 2011 per acquistarne uno più recente. Impossibile prevedere se gli incrementi saranno in linea con quelli che vi ho esposto oggi.