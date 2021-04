Ci sono presupposti molto interessanti oggi 5 aprile per coloro che da più di un anno tengono d’occhio il tanto apprezzato iPhone 11. Come avvenuto un paio di settimane fa , secondo le informazioni che vi abbiamo riportato sul nostro magazine, stiamo assistendo ad un apprezzabile calo del prezzo per questo device su Amazon. Al di là del fatto che possiate essere interessati al modello da 64 o 128 GB, infatti, Pasquetta 2021 ci presenta un paio di opportunità da monitorare con grande attenzione.

Prezzo più aggressivo per iPhone 11 da 64 GB

Partiamo proprio dalla variante più economica, vale a dire il cosiddetto iPhone 11 da 64 GB, se pensiamo al fatto che da alcune ore a questa parte sia nuovamente possibile procedere con l’acquisto del melafonino sborsando appena 649 euro. Sostanzialmente, si tocca di nuovo il picco più basso del prezzo concepito per il prodotto dal noto store. Dettaglio non di poco conto per l’utenza alla costante ricerca della grande occasione con il top di gamma Apple 2019. A tal proposito, qui di seguito trovate la variante di colore nero.

Offerta Apple iPhone 11 (64GB) - nero Come parte dei nostri sforzi per raggiungere i nostri obiettivi...

Display Liquid Retina HD da 6,1" (LCD)

Più basso anche il prezzo per iPhone 11 da 128 GB

Ugualmente interessante anche l’offerta per iPhone 11 da 128 GB. Il motivo? Questa mattina Amazon ha deciso di abbassare le proprie pretese anche con il prodotto che raddoppia lo spazio di archiviazione a disposizione del pubblico, se pensiamo che ora sia possibile procedere a 699 euro. Anche qui possiamo focalizzarci sulla versione di colore nero e con entrambi i modelli avremo a disposizione il programma Amazon Prime. Dunque, zero spese di spedizione e consegna in circa 48 ore.

Offerta Apple iPhone 11 (128GB) - nero Come parte dei nostri sforzi per raggiungere i nostri obiettivi...

Dunque, in occasione di Pasquetta 2021, gli utenti che sperano di acquistare un iPhone 11 da 64 o 128 GB potranno valutare due opportunità decisamente allettanti con Amazon. Che ne pensate dei prezzi che vi ho riportato questo lunedì?