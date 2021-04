Dopo tante apparizioni più o meno riuscite ormai manca solo Cristina in Grey’s Anatomy 17 tra i grandi ritorni di volti storici della serie: l’indimenticato personaggio della Yang, volata a Zurigo al termine della decima stagione, ha lasciato un vuoto mai colmato dalle new entry Maggie e Amelia, così come la serie non ha mai mancato di fare il suo nome per tenere vivo – seppure a distanza – il legame con Meredith. E non solo Meredith, verrebbe da dire, visto che gli episodi 9 e 10 di Grey’s Anatomy 17 hanno suggerito che Cristina è ancora molto presente nella vita di Owen. Di qui una serie di indizi che, messi assieme, potrebbero suggerire una prossima apparizione di Sandra Oh nella serie.

Cristina in Grey’s Anatomy 17: il rapporto con Owen

Nel nono episodio, dedicato al malessere di Teddy per lo stress post traumatico dopo la morte di DeLuca, Cristina è stata nominata numerose volte ed è apparsa in alcuni flashback, per sviscerare la natura del rapporto con Owen e le sue conseguenze rispetto alla relazione con Teddy. Sia nel confronto tra Amelia e Owen, sia negli incubi di Teddy, Cristina è stata rappresentata come la “persona” di Hunt, l’amore della sua vita, sebbene la loro storia sia finita. Una presenza ancora molto forte, quella della Yang, che è emersa nel momento in cui la crisi tra Owen e Teddy ha toccato il suo momento più difficile ma ha forse anche iniziato a ricomporsi.

Cristina in Grey’s Anatomy 17 per Meredith

Nel decimo episodio di Grey’s Anatomy 17 Cristina è apparsa anche nei messaggi di Owen, che la tiene aggiornata sulla condizione di Meredith in terapia intensiva: col suo solito piglio, la Yang chiede all’ex marito di comunicarle ogni variazione e di mostrarle i monitor con i parametri vitali della Grey, cosa che Owen non può evitare di fare nonostante l’abbia rassicurata sul fatto che Meredith è in buone mani.

Le speranze degli attori su Cristina in Grey’s Anatomy 17

L’interprete di Owen Kevin McKidd ha dichiarato più e più volte che vorrebbe tornare a lavorare con Sandra Oh in Grey’s Anatomy nonostante quest’ultima sia invece decisa a lasciarsi la serie alle spalle definitivamente (almeno nelle dichiarazioni pubbliche rese sull’argomento negli ultimi anni). Più di recente anche l’attrice Kim Raver, interprete di Teddy, ha rivelato a E!News che vorrebbe vedere di nuovo Teddy e Cristina insieme come ai tempi del loro lavoro in cardiochirurgia nelle stagioni dalla 5 alla 8: “Per Teddy e Cristina poter avere di nuovo delle scene insieme sarebbe incredibile“. L’attrice ha anche aggiunto di dover stare “molto attenta al modo in cui parlo perché non voglio rivelare nulla. Dirò che è semplicemente fantastico avere i membri del cast storico di ritorno, penso che ci sentiamo tutti connessi e siamo una famiglia“. Intanto nell’episodio 17×10 sono stati ben due i volti storici apparsi nei sogni di Meredith.