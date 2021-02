Con le apparizioni a sorpresa di Patrick Dempsey e TR Knight nella prima parte di stagione, in molti hanno auspicato anche il ritorno di Sandra Oh in Grey’s Anatomy 17 nei panni di Cristina Yang.

In questa stagione dominata dal Covid, nei sogni di Meredith malata e finita in terapia intensiva, sono apparsi sia l’amore della sua vita Derek che l’amico George O’Malley, quindi un ritorno di Sandra Oh in Grey’s Anatomy non appare più così improbabile come una volta.

D’altronde Cristina potrebbe tornare a Seattle da viva, visto che il suo personaggio è idealmente ancora presente nella serie ma non in scena: il ritorno di Sandra Oh in Grey’s Anatomy segnerebbe un ricongiungimento tra le due grandi amiche Grey e Yang, che sono rimaste sempre in contatto da quando la seconda è partita per la Svizzera per andare a dirigere un reparto cardiochirurgico d’eccellenza in una clinica di Zurigo. Proprio Cristina, peraltro, è l’artefice dell’arrivo a Seattle della new entry che potrebbe diventare il nuovo interesse amoroso di Meredith, il dottor Cormac Hayes, sostituto di Alex a capo del reparto di pediatria.

Ma il ritorno di Sandra Oh in Grey’s Anatomy sarebbe interessante anche per l’interazione tra Cristina e Owen, l’amore della sua vita lasciato a Seattle al termine della decima stagione dopo un doloroso tira e molla fatto di nozze, divorzi e ricongiungimenti. Ed è proprio l’interprete di Owen, Kevin McKidd, a sperare che la sua grande amica e collega Sandra Oh possa apparire prossimamente nella serie.

Interrogato da DigitalSpy sugli ex colleghi che vorrebbe rivedere sul set come guest star, McKidd ha auspicato senza dubbio il ritorno di Sandra Oh in Grey’s Anatomy, perché i loro personaggi avrebbero ancora molto da dirsi, nonostante Hunt si sia risposato quasi due volte dopo l’addio a Cristina. A chi gli ha chiesto chi spera che possa apparire nella seconda parte di stagione del medical drama, l’attore e regista della serie ha risposto così:

Ce ne sono così tanti, ma il primo della lista per me sarebbe il personaggio di Sandra Oh Cristina Yang: lo dico egoisticamente perché è ancora una mia buona amica, e mi piacerebbe avere la possibilità di lavorare di nuovo con lei. Mi piacerebbe vedere interagire Cristina e Owen dopo tutti questi anni, perché si sono lasciati davvero ancora innamorati l’uno dell’altro ma lei ha dovuto cambiare la sua vita. Quindi penso che sarebbe in cima alla mia lista, Sandra Oh. Non so se accadrà, ma sarebbe fantastico.

A deporre a sfavore del ritorno di Sandra Oh in Grey’s Anatomy, oltre alle dichiarazioni dell’attrice che ha definito il medical un capitolo chiuso, ci sono i nuovi impegni professionali dell’attrice, coinvolta sia nelle riprese della quarta stagione di Killing Eve che nella nuova serie Netflix The Chair.