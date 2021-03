Esce ad aprile Buongiorno Vita di Ultimo: il nuovo singolo sarà disponibile dal 23 aprile.

Si intitola Buongiorno Vita il prossimo brano in rotazione radiofonica e in digital download a firma di Ultimo; sarà disponibile da venerdì 23 aprile su etichetta Ultimo Records. Ad annunciarlo ai fan oggi è stato lo stesso artista attraverso un post su Instagram. Nella foto, Ultimo si lascia immortalare sotto i timidi raggi di sole primaverili in pantaloncini e mostra il suo corpo tatuato.

La copertina del brano invece è stata svelata su Instagram dalla sua etichetta: è un disegno con un bambino di spalle, sulla scia di quella di 22 Settembre.

Telegrafico Ultimo nell’annunciare il nuovo brano. “Buongiorno Vita è il titolo del mio nuovo singolo. Uscirà il 23 Aprile”, scrive in nel post. Pochissimi i dettagli in merito alla canzone, alla quale Ultimo ha lavorato di recente. Buongiorno Vita è a tutti gli effetti un brano inedito che non fa parte degli album già rilasciati ma sarà probabilmente incluso nel prossimo.

Ultimo – al pari di molti altri artisti italiani ed internazionali – è in attesa di aggiornamenti sull’eventualità di riprendere i concerti nel periodo estivo. Allo stato attuale delle cose sembra proprio che le tournée programmate negli stadi della penisola sia destinate ad essere rimandate ancora una volta. Il tour di Ultimo inizialmente in programma nel 2020 e posticipato al 2021 potrebbe subire un nuovo posticipo.

Il nuovo calendario dovrebbe far riferimento all’estate 2022 ma si attendono delucidazioni e nuovi decreti a proposito della possibilità di riprendere attività live ed eventi che prevedano grande affluenza di pubblico.

Per ingannare l’attesa, Ultimo rilascia singoli inediti. Dopo il successo di 22 Settembre, sarà la volta di Buongiorno Vita, annunciato oggi. Buongiorno Vita di Ultimo è atteso negli store digitali e in radio per il 23 aprile.