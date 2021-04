Lauren Graham continua ad essere per tutti la Lorelai di Gilmore Girls, la serie che ha interpretato dal 2000 al 2007 e poi di nuovo nel 2016 col revival di Netflix. Trasmessa in Italia dai canali Mediaset col titolo Una Mamma Per Amica, la dramedy incentrata sul rapporto tra una madre e una figlia che hanno solo 16 anni d’età ha conquistato col tempo diverse generazioni di telespettatori per i suoi dialoghi sagaci, i suoi personaggi brillanti e quell’ambientazione un po’ vintage nell’immaginaria Stars Hollow.

A contribuire alla tenuta della popolarità di Gilmore Girls nel corso degli anni, secondo la Graham, è stato l’avvento dello streaming: come per altri titoli, le piattaforme digitali hanno permesso a nuovi target di pubblico di scoprire serie concluse ma nuovamente disponibili on demand. Non è un caso che sia stata Netflix a produrre e distribuire in tutto il mondo il revival di Gilmore Girls a quasi dieci anni dalla fine della serie, nonostante l’operazione nostalgia sia riuscita solo in parte.

Durante un’apparizione a Jimmy Kimmel Live! Mercoledì, Lauren Graham ha attribuito proprio alla possibilità di rivedere la serie in streaming il merito di averla fatta conoscere alle “nuove generazioni” permettendole di conquistare altro pubblico. Addirittura secondo l’attrice, Gilmore Girls è più popolare oggi che negli anni 2000, quando aveva una piccola nicchia di affezionati ma non era certo un successo clamoroso, in un’epoca in cui, ad esempio, c’era il boom di Friends. La Graham ha anche spiegato che la produzione di Gilmore Girls ha dovuto lottare ogni anno per il rinnovo della serie da parte di WB (e poi CW).

È molto più popolare oggi. Non era così popolare allora. Eravamo al fianco di Friends, ma nessuno sapeva davvero che c’eravamo anche noi. È stato un miracolo ogni anno in cui siamo stati rinnovati. Le persone a cui piaceva, la amavano, ma non era, tipo, un grande successo. È pazzesco. Le nuove generazioni oggi continuano a guardarlo.

La Graham ha anche notato che continua a ricevere domande su Gilmore Girls da parte di “diversi gruppi di persone e generazioni diverse che lo stanno scoprendo“. E chissà che questa ritrovata celebrità non favorisca l’idea di un secondo revival della serie per Netflix.