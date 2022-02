La Fantastica Signora Maisel 5 è stata appena annunciata da Amazon Prime Studios come l’ultima stagione della serie dei coniugi Palladino: la quinta stagione non solo ci sarà, ma rappresenterà anche la conclusione della storia di Midge e del suo viaggio nell’ambiente della comicità degli anni ’50 e ’60 in America.

Il rinnovo de La Fantastica Signora Maisel 5 arriva alla vigilia del debutto della quarta stagione nel catalogo di Amazon Prime, a due anni di distanza dalla terza: dal 18 febbraio, infatti, saranno disponibili i primi due episodi, per poi proseguire con un rilascio settimanale. La nuova strategia, proposta dai creatori dello show, vuole valorizzare il prodotto al di là della modalità di fruizione istantanea.

La Fantastica Signora Maisel 5 è stata annunciata come la stagione finale con un comunicato di Amazon Studios, che nelle parole di Jennifer Salke elogia il talento di Amy Sherman e Daniel Palladino, ideatori e produttori esecutivi di questo acclamato show pluripremiato agli Emmy Awards.

Amy, Dan e The Marvelous Mrs. Maisel hanno tracciato un percorso senza precedenti, elevando le storie che raccontiamo sulle donne, sfidando le norme del nostro settore e alterando per sempre il panorama dell’intrattenimento con il loro spettacolo unico. una narrazione gentile. Le dozzine di premi cementano l’eredità di Maisel in molti modi, ma ciò che è ancora più duraturo e toccante sono i personaggi che Amy ha creato e il mondo gioioso, brillante e singolare che lei e Dan hanno dato vita. Questa serie ha significato così tanto per Prime Video e gli effetti del suo successo si faranno sentire molto tempo dopo la sua ultima stagione. Non vedo l’ora che i fan e il nostro pubblico mondiale di Prime Video possano assaporare ogni momento mentre ci imbarchiamo nel culmine di questa serie rivoluzionaria e indimenticabile.

Mrs. Maisel tornerà per una quinta e ultima stagione!

È stato un viaggio MERAVIGLIOSO 😍



📺 #MrsMaisel pic.twitter.com/lXMYIvpNKQ — Prime Video Italia (@PrimeVideoIT) February 17, 2022

La Fantastica Signora Maisel 5 potrebbe essere l’occasione giusta per un cameo di Lauren Graham, protagonista di Gilmore Girls, il primo grande successo di pubblico dei Palladino. Amy Sherman ha dichiarato più volte che le piacerebbe avere l’interprete di Lorelai Gilmore nella nuova serie, mentre nella stagione 4 ha già portato in scena altri due attori di Una Mamma Per Amica, Kelly Bishop e Milo Ventimiglia.

