Da ieri, i nati nel 2002 possono fare richiesta del bonus cultura 18app. Attraverso la piattaforma dedicata del Governo è possibile fare richiesta dell’incentivo in pochi passaggi con lo SPID, come pure raccontato nella giornata di ieri. Ebbene, la quota ottenuta può essere spesa anche su Amazon, secondo condizioni e modalità specifica.

Come convertire bonus cultura 18 app su Amazon

Le operazioni da compiere per ottenere il voucher da spendere sul noto store sono molto semplici. Dopo aver generato il bonus sul sito ufficiale dell’incentivo per un importo intero (senza centesimi insomma), questo andrà convertito in uno o più buoni Amazon appunto attraverso questa pagina.

Tutti i codici ottenuti potranno essere acquistati per liberi, cd e vinili, dvd e bluu-ray ma anche per e-book Kindle. Necessariamente tutte le cifre andranno spese entro e non oltre il 28 febbraio 2022.

Termini, condizioni e saldo

Anche nel caso di creazione di più voucher Amazon in luogo del bonus cultura 18 app, si potrà utilizzare più di un codice Amazon all’interno di un unico acquisto. Al momento del riepilogo di un ordine, proprio nella sezione “Modalità di pagamento”, potranno essere inseriti tutti i codici necessari nel campo “Aggiungi un buono regalo o un codice promozionale”. Durante l’operazione ci si dovrà sincerare che sia presente la spunta nella casella “utilizza saldo del buono regalo”.

Nel momento in cui si vorrà verificare il saldo residuo di un codice Amazon generato dal bonus cultura 18app, si dovrà operare nel seguente modo. Nel carrello, alla sezione riepilogo, si potrà visualizzare l’importo residuo alla voce “Sconto promozionale”. Andrà giusto verificato che l’unica promozione applicata sia quella proprio del bonus cultura alla voce “Promozioni applicate”.

Con il bonus cultura 18 app su Amazon si potranno anche acquistare regali. In caso di resto, il rimborso non sarà restituito al destinatario del dono ma l’acquirente del prodotto.