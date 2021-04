Non c’è da stupirsi se non funziona sito 18 app oggi 1 aprile. A partire dalle ore 12 di questo giovedì santo sono partite le registrazioni per la nuova campagna di bonus riservata agli studenti nati nel 2002. Vista la gran mole di richieste, non c’è dubbio che in questa prima giornata di adesione al programma si stiano verificando problemi di accesso dovuti al “traffico” che potrebbero anche durare svariate ore.

Come registrarsi a 18 app

I primi problemi sito 18 app si sono manifestati subito dopo le ore 12, dunque al via delle nuove registrazioni per l’incentivo da 500 euro. Questo potrà essere speso per anche per concerti ed eventi e non solo per l’acquisto di libri e materiale didattico, oltre che per l’abbonamento a piattaforme di streaming.

La registrazione alla piattaforma avviene attraverso SPID tramite questa pagina. Nel caso in cui non si possegga la propria identità digitale, la soluzione più nota ma anche gratuita e veloce resta quella delle Poste, con la possibilità (fornita nelle ultime settimane) di attivazione anche senza recarsi presso un ufficio fisico, come raccontato in un precedente approfondimento.

Numero verde per assistenza in caso di problemi

Meglio non andare nel panico anche di fronte ai problemi sito 18 app odierni. Di certo tutte le anomalie odierne dipendono dal gran numero di accessi contemporanei alla piattaforma. Non c’è fretta tuttavia nell’inoltrare la propria richiesta, visto che ci sarà tempo per farlo fino al prossimo 31 agosto. Al contrario, la cifra ottenuta potrà essere spesa fino al prossimo 28 febbraio 2022.

Ad ogni modo, per ricevere assistenza relativa proprio alle anomalie attuali e future, si potrà contattare il numero verde 800.991.199, dal lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle 17.30. Per il momento non è garantito alcun supporto invece nei festivi e pre-festivi.