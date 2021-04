Il pubblico dovrà dire addio al Duca di Hastings in Bridgerton: la star Regé-Jean Page non sarà nella seconda stagione della serie dei record di Netflix – 82 milioni di flussi streaming nel primo mese dopo la sua uscita – per lasciare spazio alla storia del secondo libro della saga letteraria di Julia Quinn, Il Visconte che mi Amava.

L’annuncio che non si vedrà il Duca di Hastings in Bridgerton è arrivato dalla ShondaLand con un tipico messaggio di Lady Whistledown, la misteriosa scrittrice del foglio di pettegolezzi sulla nobiltà inglese nella serie. Quel che nel messaggio non viene chiarito, invece, è perché il personaggio di Daphne continuerà ad apparire nella serie mentre suo marito Simon non si vedrà affatto.

Questo l’annuncio dell’addio al Duca di Hastings in Bridgerton 2, che sta per entrare in produzione nel Regno Unito:

Cari lettori, mentre tutti gli occhi sono rivolti alla ricerca di una viscontessa per Lord Anthony Bridgerton, salutiamo Regé-Jean Page, che ha interpretato così trionfalmente il duca di Hastings. Ci mancherà la presenza di Simon sullo schermo, ma farà sempre parte della famiglia Bridgerton. Daphne rimarrà una moglie e una sorella devote, aiutando suo fratello ad affrontare la prossima stagione sociale e ciò che ha da offrire: più intrighi e romanticismo di quanto i miei lettori potrebbero essere in grado di sopportare.

Dunque Phoebe Dynevor sarà ancora nella serie mentre non ci sarà spazio per il personaggio del Duca di Hastings in Bridgerton 2. Secondo quanto dichiarato dall’attore a Variety, la sua uscita di scena è del tutto normale in quanto il secondo libro della saga è dedicato ad Anthony, che è il protagonista maschile della prossima stagione, in una sorta di antologia con 7 romanzi dedicati ai 7 fratelli dell’immaginaria famiglia Bridgerton. Secondo Page, il suo impegno nella serie gli era stato prospettato come “un arco di una stagione con un inizio, una parte centrale, una fine“: dal suo punto di vista sarebbe stato come recitare in “una miniserie“, a cui avrebbe contribuito per una singola stagione lasciando spazio agli altri protagonisti per le successive.

Di sicuro, però, ShondaLand non avrebbe alcun interesse a perdere l’affascinante Duca di Hastings in Bridgerton, che si è rivelato il volto più attrattivo della serie e forse lo specchietto per allodole che ha attirato una grossa parte del pubblico femminile – anche perché di qualità drammaturgica ce n’è veramente poca – quindi è plausibile che siano stati i nuovi impegni di Page a spingerlo ad uscire dalla serie. Per lui si era paventato perfino il ruolo di nuovo James Bond nella storica saga cinematografica, ma per ora sembra proiettato verso progetti più modesti. Per ora l’attore ha terminato le riprese del thriller di spionaggio Netflix dei fratelli Russo The Grey Man, con Ryan Gosling e Chris Evans, e avrà un ruolo da protagonista nell’adattamento cinematografico di Dungeons & Dragons.

Da parte sua l’interprete del Duca di Hastings in Bridgerton si dice comunque legato alla serie che ha fatto letteralmente esplodere la sua popolarità nel mondo: “Non provo altro che entusiasmo per ‘Bridgerton’ che è partita come un il treno a vapore e ha conquistato il mondo. Ma c’è anche valore nel completare questi archi narrativi e chiudere in bellezza” ha detto a Variety. Su Instagram il suo addio è un misto di gratitudine e felicità per l’esperienza sul set: “L’opportunità della vita. È stato un vero piacere e un privilegio essere il vostro duca. Unirsi a questa famiglia, non solo sullo schermo, ma anche fuori dallo schermo. Il nostro cast, la troupe, i fan eccezionali e incredibilmente creativi e generosi – è andato tutto al di là di qualsiasi cosa avrei potuto immaginare. L’amore è reale e continuerà a crescere“.

La fondatrice di Shondaland Shonda Rhimes ha pubblicato un tributo all’attore sui social media dopo che è stata diffusa la notizia del congedo del Duca di Hastings in Bridgerton 2: “Ricorda: il Duca non se n’è mai andato. Sta solo aspettando di essere riguardato di nuovo in continuazione“, ha scritto la Rhimes nella sua didascalia, aggiungendo l’hashtag #ShondalandMenOnNetflixAreForever.